Москва рефинансирует долг Минска, фото — Forbes

https://racurs.ua/n142938-moskva-refinansiruet-dolg-minska-zayavlenie-rf-na-fone-deficita-valuty-i-ostanovki-kreditovaniya.html

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Россия готова обсуждать с Беларусью вопрос рефинансирования кредитов. Москва готова изучить предложения Минска по поводу перезаключения кредитных соглашений.

Об этом росСМИ 25 августа заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он сообщил, что «в целом вопросы, связанные с предложениями о рефинансировании тех или иных сегментов долга белорусской стороны, и ранее неоднократно обсуждались».

С 24 августа Нацбанк Беларуси приостановил кредитование банков из-за угрозы девальвации. Это решение будет действовать до 15 сентября.

Соответствующее заявление обнародовало госагенство БЕЛТА. Банк Беларуси продолжит оказывать поддержку ликвидности банковской системы, чтобы она могла выполнять свои обязательства.

Ранее облигации Республики Беларусь упали на торгах на бирже на фоне протестов после президентских выборов и возможных санкций со стороны США и ЕС. На торгах 25 августа рубль ускорил падение. Доллар вырос до 2,6 белорусских рубля, а евро подорожало до 3,0 рубля.

События в Беларуси привели к появлению слухов о предстоящей резкой девальвации. Дефицит валюты в обменниках эти настроения только подогревает. Однако экономических предпосылок повторения в стране валютного кризиса 2011 года сегодня нет. Эксперт белорусского Центра экономических исследований BEROC Анастасия Лузгина убеждает, что для удовлетворения возросшего спроса на наличную валюту финансовым учреждениям необходимо ее завезти.

Кроме того, в 2011 году в Беларуси работал черный валютный рынок, а цены за год выросли более чем на 100%. Инфляция в стране сейчас сохраняется близкой к прогнозным значениям, а валютные резервы достигли 8,86 млрд долл (1 августа 2011 года — 4,2 млрд).