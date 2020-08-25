Москва рефінансує борг Мінська, фото — Forbes

https://racurs.ua/ua/n142938-moskva-refinansuie-borg-minska-zayava-rf-na-tli-deficytu-valuty-i-zupynky-kredytuvannya.html

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Росія готова обговорювати з білорусами питання рефінансування кредитів. Москва готова вивчити пропозиції Мінська щодо переукладання кредитних угод.

Про це для росЗМІ 25 серпня заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Він повідомив, що «в цілому питання, пов’язані з пропозиціями про рефінансування тих чи інших сегментів боргу білоруської сторони, і раніше неодноразово обговорювалися».

Із 24 серпня Нацбанк Білорусі призупинив кредитування банків через загрозу девальвації. Це рішення діятиме до 15 вересня.

Відповідну заяву оприлюднило держагенство БЕЛТА. Банк Білорусі продовжить надавати підтримку ліквідності банківської системи, щоб вона могла виконувати свої зобов’язання.

Раніше облігації Республіки Білорусь упали на торгах на біржі на тлі протестів після президентських виборів та можливих санкцій з боку США і ЄС. На торгах 25 серпня рубль прискорив падіння. Долар виріс до позначки 2,6 білоруських рублі, а євро подорожчало до 3,0 рубля.

Події в Білорусі призвели до появи чуток про майбутню різку девальвацію. Дефіцит валюти в обмінниках ці настрої лише підігріває. Однак економічних передумов повторення в країні валютної кризи 2011 року сьогодні немає. Експерт білоруського Центру економічних досліджень BEROC Анастасія Лузгіна переконує, що для задоволення збільшеного попиту на готівкову валюту фінансовим установам необхідно її завести.

Крім того, у 2011 році в Білорусі працював чорний валютний ринок, а ціни за рік зросли більш ніж на 100%. Інфляція в країні зберігається близькою до прогнозних значень, а валютні резерви досягли 8,86 млрд дол (1 серпня 2011 року — 4,2 млрд).