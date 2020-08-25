Апеляцію щодо справи «плівок Вовка» розглядатиме Київський апеляційний суд, фото: RT

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Верховний суд ухвалив рішення щодо того, яка саме судова установа розглядатиме апеляцію щодо справи про створення «злочинної організації для захоплення влади», в якій фігурують голова та судді Окружного адмінсуду Києва (так званих «плівок Вовка»).

Згідно з рішенням Верховного суду, цю апеляцію розглядатиме Київський апеляційний суд. Про це у своєму Фейсбуці повідомив радник з питань антикорупції партії «Демократична сокира» Марк Савчук.

Іншою установою, в яку Верховний суд міг відправити розгляд цієї справи, був Антикорупційний суд.

На початку серпня стало відомо, що Печерський районний суд Києва ухвалив рішення, яке фактично зобов’язує забрати розслідування щодо «плівок Вовка» у НАБУ та передати його до іншого правоохоронного органу. Відповідне рішення було ухвалене за позовом адвоката судді Євгена Аблова, заступника очільника Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.

У НАБУ заявили, що відповідні злочини, згідно із законодавством, може розслідувати лише їхнє відомство, і подали апеляцію на цю постанову в Апеляційну палату антикорупційного суду.

Водночас один із адвокатів захисту Аблова також оскаржив цю постанову Печерського райсуду, але вже у Київському апеляційному суді. У своїй скарзі він вимагав, щоб суд точно визначив, до якого саме органу має бути передана справа, а саме — до ДБР.

Тож Верховний суд мав визначити, якій з двох установ розглядатиметься апеляція.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд нещодавно «відфутболив» клопотання НАБУ про відсторонення з посади одного з фігурантів «плівок Вовка».