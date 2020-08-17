ВАКС «відфутболив» клопотання про відставку голови судової адміністрації України

Відстороняти Холоднюка від посади відмовився ВАКС. Фото: Sumy.Today

https://racurs.ua/ua/n142590-vidstoronyaty-holodnuka-vid-posady-vidmovyvsya-vaks-klopotannya-povernuly-nabu.html

Ракурс

«Плівки Вовка» стали черговим лакмусовим папірцем ефективності роботи антикорупційних органів України. Але наразі Національне антикорупційне бюро не може похвалитися результатами своєї роботи.

Вищий антикорупційний суд «відфутболив» клопотання старшого детектива НАБУ Валентина Шмітька про відсторонення Зеновія Холоднюка від посади голови Державної судової адміністрації. Відповідне рішення ВАКС ухвалив сьогодні, 17 серпня, повідомляє прес-служба ДСА.

Таке рішення у ВАКС пояснили відсутністю необхідних матеріалів, на підставі яких детектив НАБУ обґрунтовує своє клопотання.

Було зазначено, що клопотання не містить деяких процесуальних документів.

Як раніше писав «Ракурс», 3 серпня ВАКС обрав для Холоднюка запобіжний захід у виді особистого зобов’язання. Холоднюк зобов’язаний на першу вимогу прибувати до детективів НАБУ, прокурорів і суду. Також йому заборонено спілкуватися з іншими фігурантами справи.