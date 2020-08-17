ВАКС «отфутболил» ходатайство об отставке главы судебной администрации Украины

Отстранять Холоднюка от должности отказался ВАКС. Фото: Sumy.Today

https://racurs.ua/n142590-otstranyat-holodnuka-ot-doljnosti-otkazalsya-vaks-hodataystvo-vernuli-nabu.html

Ракурс

«Пленки Вовка» стали очередной лакмусовой бумажкой эффективности работы антикоррупционных органов Украины. Но пока Национальное антикоррупционное бюро не может похвастаться результатами своей работы.

Высший антикоррупционный суд «отфутболил» ходатайство старшего детектива НАБУ Валентина Шмитько об отстранении Зеновия Холоднюка от занимаемой должности главы Государственной судебной администрации. Соответственное решение ВАКС принял сегодня, 17 августа, сообщает пресс-служба ГСА.

Такое решение в ВАКС объяснили отсутствием необходимых материалов, на основании которых детектив НАБУ обосновывает свое ходатайство.

Было отмечено, что ходатайство не содержит некоторых процессуальных документов.

Как ранее писал «Ракурс», 3 августа ВАКС избрал для Холоднюка меру пресечения в виде личного обязательства. Холоднюк обязан по первому требованию являться к детективам НАБУ, прокурорам и в суд. Также ему запрещено общаться с другими фигурантами дела.