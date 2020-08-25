Оси атакували школу в Німеччині, 16 постраждалих

Напад ос стався на школу в Німеччині. Фото: novostipmr.com

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Оси атакували школу в німецькому місті Люденшайд. Внаслідок агресії комах постраждали 16 дітей, всі постраждалі були віком від 12 до 15 років.

Автомобілі швидкої допомоги доставили 13 дітей у місцеві лікарні. Лікарі розповіли, що більшість дітей пережили напад без ускладнень. При цьому один учень залишається під наглядом медиків через алергію на ос. Про це 25 серпня повідомляє Deutsche Welle.

Наразі невідомо, чому оси напали на людей. Дитячий майданчик біля навчального закладу закрили, спеціальні служби знищать осине гніздо. Майже 1 тис. 200 учнів після інциденту відправили додому.

Як відомо, місто Люденшайд із населенням близько 75 тис. людей розташоване приблизно за годину їзди на північний схід від Кельна.

Нагадаємо, у липні тисячі бджіл прилетіли на пляж Кейп Мей в американському штаті Нью-Джерсі та неабияк налякали відпочиваючих місцевих мешканців.