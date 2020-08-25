Нападение ос произошло на школу в Германии. Фото: novostipmr.com

https://racurs.ua/n142936-napadenie-os-proizoshlo-na-shkolu-v-germanii-16-chelovek-postradali.html

Ракурс

Осы атаковали школу в немецком городе Люденшайд. В результате агрессии насекомых пострадали 16 детей, все пострадавшие были в возрасте от 12 до 15 лет.

Автомобили скорой помощи доставили 13 детей в местные больницы. Врачи рассказали, что большинство детей пережили нападение без осложнений. При этом один ученик остается под наблюдением медиков из-за аллергии на ос. Об этом 25 августа сообщает Deutsche Welle.

Пока неизвестно, почему осы напали на людей. Детскую площадку возле учебного заведения закрыли, специальные службы уничтожат осиное гнездо. Почти 1 тыс. 200 учеников после инцидента отправили домой.

Как известно, город Люденшайд с населением около 75 тыс. человек расположен примерно в часе езды к северо-востоку от Кельна.

Напомним, в июле тысячи пчел прилетели на пляж Кейп Мэй в американском штате Нью-Джерси и изрядно напугали отдыхающих местных жителей.