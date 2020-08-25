Осы атаковали школу в Германии, 16 пострадавшихhttps://racurs.ua/n142936-napadenie-os-proizoshlo-na-shkolu-v-germanii-16-chelovek-postradali.htmlРакурс
Осы атаковали школу в немецком городе Люденшайд. В результате агрессии насекомых пострадали 16 детей, все пострадавшие были в возрасте от 12 до 15 лет.
Автомобили скорой помощи доставили 13 детей в местные больницы. Врачи рассказали, что большинство детей пережили нападение без осложнений. При этом один ученик остается под наблюдением медиков из-за аллергии на ос. Об этом 25 августа сообщает Deutsche Welle.
Пока неизвестно, почему осы напали на людей. Детскую площадку возле учебного заведения закрыли, специальные службы уничтожат осиное гнездо. Почти 1 тыс. 200 учеников после инцидента отправили домой.
Как известно, город Люденшайд с населением около 75 тыс. человек расположен примерно в часе езды к северо-востоку от Кельна.
Напомним, в июле тысячи пчел прилетели на пляж Кейп Мэй в американском штате Нью-Джерси и изрядно напугали отдыхающих местных жителей.