Дональд Трамп. Фото: LB.ua

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Ракурс

Дональд Трамп, президент США, проиграл в суде американской порноактрисе Сторми Дэниелс.

Она отсудила у него 44 тыс. долл. и добилась права рассказать о своей сексуальной связи с президентом США. Об этом сообщает USA Today.

Звезда порнофильмов выиграла очередной иск в судебной тяжбе, которая продолжалась несколько лет. Высший суд Лос-Анджелеса обязал Дональда Трампа оплатить расходы актрисы на юристов, их сумма составила 44 тыс. долл.

Сообщается, что причиной судебных тяжб стало то, что порноактриса написала книгу о своем половом акте с американским президентом и хотела заработать на ней.

27 февраля бывший адвокат президента США Майкл Коэн под присягой заявил, что Трамп приказал ему заплатить актрисе за молчание об их связи. По словам Майкла Коэна, Трамп заставил адвоката не только заплатить Сторми Дэниелс, а и соврать об их отношениях жене президента.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент США Дональд Трамп за год потерял почти 300 млн долл. Это наибольшее уменьшение его состояния с 2015 года. За время своего президентства Трамп обеднел на 10%.