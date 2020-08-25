Дональд Трамп. Фото: LB.ua

https://racurs.ua/ua/n142935-44-tys-dol-vidsudyla-pornoaktorka-u-trampa.html

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Дональд Трамп, президент США, програв у суді американській порноакторці Стормі Деніелс.

Вона відсудила у нього 44 тис. дол. та домоглася права розповісти про сексуальний зв’язок із президентом США. Про це повідомляє USA Today.

Зірка порнофільмів виграла черговий позов у судовій тяганині, яка продовжувалася декілька років. Вищий суд Лос-Анджелеса зобов’язав Дональда Трампа оплатити витрати акторки на юристів, їх сума склала 44 тис. дол.

Повідомляється, що причиною судових тяжб стало те, що порноакторка написала книгу про свій статевий акт з американським президентом та хотіла заробити на ній.

27 лютого колишній адвокат президента США Майкл Коен під присягою заявив, що Трамп наказав йому заплатити акторці за мовчання про їхній контакт. За словами Майкла Коена, Трамп змусив адвоката не лише заплатити Стормі Деніелс, а і збрехати про їхні відносини дружині президента.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент США Дональд Трамп за рік втратив майже 300 млн дол. Це найбільше зменшення його статків із 2015 року. За час свого президентства Трамп збіднів на 10%.