Зустріч радників глав держав «нормандського формату» скасована. Фото: zmina.info

https://racurs.ua/ua/n142934-zustrich-radnykiv-glav-derjav-normandskogo-formatu-skasovana-stala-vidoma-prychyna.html

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Нормандська зустріч радників глав чотирьох держав не відбудеться. Захід, який був запланований на 28 серпня, скасовано через розбіжності за підсумковими документами.

Нова дата зустрічі радників президентів України, Франції, Росії та канцлера Німеччини поки невідома. Про це 25 серпня повідомляє «Интерфакс» із посиланням на джерело, близьке до переговорів.

Зустріч скасована у зв’язку з відсутністю узгодження проектів підсумкових документів або розбіжностей до них із боку Німеччини, Франції та України, — цитує агентство співрозмовника.

Як відомо, у «нормандську четвірку» з врегулювання ситуації в Донбасі входять Україна, Франція, Німеччина та РФ.

Нагадаємо, 24 серпня очільник українського МЗС Дмитро Кулеба на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом заявив, що міністри закордонних справ країн нормандського формату, скоріш за все, проведуть зустріч.

Заявлялося, що Німеччина та Франція підтримали ініціативу України про нормандську зустріч на рівні дипломатів. Відповідного кроку тепер чекають від Російської Федерації.