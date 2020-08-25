Двоє українських воїнів підірвалися на Донбасі. Фото: freeradio.com.ua

https://racurs.ua/ua/n142933-dvoie-ukrayinskyh-voyiniv-pidirvalysya-na-donbasi.html

Ракурс

Війна на Донбасі перейшла у пасивну фазу після введення режиму тиші. Як стверджує президент України Володимир Зеленський, бойових втрат серед українських захисників немає. Але інциденти на лінії розмежування все ж трапляються. Сьогодні, 25 серпня, двоє українських військовослужбовців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

Воїни підірвалися під час пересування між взводними опорними пунктами на лінії розмежування, повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил.

У результаті вибуху воїни отримали поранення. Поранених оперативно доставили до шпиталю, де їм була надана медична допомога.

Наразі стан поранених військовослужбовців оцінюється як задовільний.

Робоча група військової служби правопорядку Збройних сил України проводить заходи щодо встановлення походження пристрою, на якому підірвалися воїни.

Як раніше писав «Ракурс», 13 серпня двоє військовослужбовців оперативно-тактичного угрупування «Схід» підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. У результаті вибуху один військовослужбовець загинув на місці, а інший отримав поранення.