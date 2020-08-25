Захоплюючий знімок космічної вибухової хвилі зробив «Хаббл»

Телескоп «Хаббл» зафільмував вибухову хвилю від наднової, фото: Hubble space telecope

https://racurs.ua/ua/n142932-zahopluuchyy-znimok-kosmichnoyi-vybuhovoyi-hvyli-zrobyv-habbl.html

Ракурс

Космічний телескоп «Хаббл», розташований на навколоземній орбіті, зробив захоплюючий знімок вибухової хвилі, яку залишила по собі наднова зірка.

Вибух цієї зірки відбувся у період між 10 і 20 тис. років тому, вона була приблизно в 20 разів масивнішою за наше Сонце, повідомляє прес-служба обсерваторії космічного телескопа «Хаббл».

Ця зірка розташовувалася в сузір’ї Лебедя на відстані 2,4 тис. світлових років від Землі. З моменту її вибуху рештки зірки розкидало на площу в 60 світлових років.

Вибухова хвиля на зробленому «Хабблом» знімку схожа на тонку та легку вуаль. Це насправді лише невелика частина вибухової хвилі цієї наднової.

Зазначається, що вибухова хвиля позначає зовнішній край залишку наднової, який продовжує розширюватися зі швидкістю 350 км/сек. Взаємодія матеріалу, викинутого вибухом, та міжзоряного матеріалу низької щільності, який змітає ударна хвиля, й утворює цю характерну вуалеподібну структуру, яку сфотографував «Хаббл».

Нагадаємо, нещодавно телескоп «Хаббл» зафільмував масштабну космічну катастрофу.