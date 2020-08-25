Захватывающий снимок космической взрывной волны сделал «Хаббл»

Телескоп «Хаббл» снял взрывную волну от сверхновой, фото: Hubble space telecope

https://racurs.ua/n142932-zahvatyvauschiy-snimok-kosmicheskoy-vzryvnoy-volny-sdelal-habbl.html

Ракурс

Космический телескоп «Хаббл», расположенный на околоземной орбите, сделал интересный снимок взрывной волны, которую оставила сверхновая звезда.

Взрыв этой звезды состоялся в период между 10 и 20 тыс. лет назад, она была примерно в 20 раз массивнее нашего Солнца, сообщает пресс-служба обсерватории космического телескопа «Хаббл».

Эта звезда располагалась в созвездии Лебедя на расстоянии 2,4 тыс. световых лет от Земли. С момента ее взрыва остатки звезды разбросало на площади в 60 световых лет.

Взрывная волна на сделанном «Хабблом» снимке похожа на тонкую и легкую вуаль. Это на самом деле лишь небольшая часть взрывной волны этой сверхновой.

Отмечается, что взрывная волна обозначает наружный край остатка сверхновой, который продолжает расширяться со скоростью 350 км/сек. Взаимодействие материала, выброшенного взрывом, и межзвездного материала низкой плотности, который сметает ударная волна, и образует эту характерную вуалеобразную структуру, которую сфотографировал «Хаббл».

Напомним, недавно телескоп «Хаббл» снял масштабную космическую катастрофу.