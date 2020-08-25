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Ракурс
Последствия взрыва в общежитии «Десны». Фото: Нацполиция

Взрыв в «Десне» — стали известны подробности ужасного инцидента в общежитии (ФОТО 18+)

25 авг 2020, 15:00
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Подробности смертельного взрыва в общежитии военного учебного центра «Десна» Черниговской области узнали журналисты.

В результате взрыва погиб один военнослужащий, еще трое получили ранения. Двое из пострадавших военные, третья — девушка, которая пришла к одному из бойцов в гости. Гражданская находится в больнице, ее состояние тяжелое. Об этом 25 августа сообщил журналист Андрей Цаплиенко в Twitter.

Что именно взорвалось, военные не сообщают, но по моим источникам, вероятно, это была граната РГД-5. Пресс-служба «Десны» объясняет трагедию как «пренебрежение правилами безопасности», — отметил журналист.

Последствия взрыва в общежитии «Десны». Фото: Андрей Цаплиенко в Telegram

Последствия взрыва в общежитии «Десны». Фото: Андрей Цаплиенко в Telegram


Последствия взрыва в общежитии «Десны». Фото: Андрей Цаплиенко в Telegram

Напомним, правоохранители устанавливают все обстоятельства, которые привели к взрыву в «Десне». Экспертам на исследование уже направили обломки взрывного устройства. По факту произошедшего следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.

Источник: Ракурс


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