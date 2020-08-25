Последствия взрыва в общежитии «Десны». Фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n142931-vzryv-v-desne-stali-izvestny-podrobnosti-ujasnogo-incidenta-v-obschejitii-foto-18.html

Ракурс

Подробности смертельного взрыва в общежитии военного учебного центра «Десна» Черниговской области узнали журналисты.

В результате взрыва погиб один военнослужащий, еще трое получили ранения. Двое из пострадавших военные, третья — девушка, которая пришла к одному из бойцов в гости. Гражданская находится в больнице, ее состояние тяжелое. Об этом 25 августа сообщил журналист Андрей Цаплиенко в Twitter.

Что именно взорвалось, военные не сообщают, но по моим источникам, вероятно, это была граната РГД-5. Пресс-служба «Десны» объясняет трагедию как «пренебрежение правилами безопасности», — отметил журналист.

Напомним, правоохранители устанавливают все обстоятельства, которые привели к взрыву в «Десне». Экспертам на исследование уже направили обломки взрывного устройства. По факту произошедшего следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.