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Ракурс
Наслідки вибуху в гуртожитку «Десни». Фото: Нацполіція

Вибух у «Десні» — стали відомі подробиці жахливого інциденту в гуртожитку (ФОТО 18+)

25 сер 2020, 15:00
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Подробиці смертельного вибуху у гуртожитку військового навчального центру «Десна» Чернігівської області дізналися журналісти.

Внаслідок вибуху загинув один військовослужбовець, ще троє дістали поранення. Двоє із постраждалих військові, третя — дівчина, яка завітала до одного з бійців у гості. Цивільна перебуває у лікарні, її стан тяжкий. Про це 25 серпня повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у Twitter.

Що саме вибухнуло, військові не повідомляють, але за моїми джерелами, ймовірно, це була граната РГД-5. Прес-служба «Десни» пояснює трагедію як «нехтування правилами безпеки», — зазначив журналіст.

Наслідки вибуху в гуртожитку «Десни». Фото: Андрій Цаплієнко у Telegram

Наслідки вибуху в гуртожитку «Десни». Фото: Андрій Цаплієнко у Telegram


Наслідки вибуху в гуртожитку «Десни». Фото: Андрій Цаплієнко у Telegram

Нагадаємо, правоохоронці встановлюють всі обставини, які призвели до вибуху в «Десні». Експертам на дослідження вже направили уламки вибухового пристрою. За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України.

Джерело: Ракурс


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