Карантин триватиме ще два місяці — про що домовилися на селекторі в Зеленського, фото — УП

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Продовжити карантин до 1 листопада пропонує Кабінет міністрів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на традиційній селекторній нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського.

Зеленський підтримав необхідність вжиття превентивних заходів: впровадження заборони на роботу нічних клубів, проведення концертів.

Карантин має залишатися адаптивним та необтяжливим для підприємців. Малий і середній бізнес повинен мати можливість правильно організувати роботу в нових умовах, — передає слова Зеленського прес-служба Банкової.

Крім того, уряд розробляє регламент заборони на в’їзд в Україну іноземних громадян з країн, що потрапляють у «червону зону» епідемії, строком на 30 днів. Заборона не стосуватиметься водіїв транзитного транспорту та представників гуманітарних місій.

Ухвалено й рішення про суттєве обмеження паломництва хасидів до Умані для святкування свята Рош га-Шана.

Зеленський вважає, що для громадян Білорусі варто передбачити пом’якшені умови в’їзду в Україну.

Він пояснив це «напруженою внутрішньополітичною ситуацією» в сусідній країні.

Треба розумно прописати полегшені умови в’їзду білорусів до нас. Це дуже делікатна тема — треба враховувати все, — заявив президент.



Нагадаємо, що в Україні за минулу добу зафіксовано понад 1,6 тис. нових хворих на COVID-19, а минулого тижня щодня повідомлялося про щонайменше 2 тис. нових хворих. Загальна кількість осіб, що захворіли на коронавірусну інфекцію в Україні від початку пандемії, перевищила 108 тис. Найбільш постраждалі на сьогодні області — Чернівецька, Івано-Франківська, Харківська й Тернопільська.

Нагадаємо, що у липні карантин продовжили до 1 вересня. Тоді Зеленський наполягав, аби термін встановлення обмежень щоразу не був довшим, ніж один місяць.