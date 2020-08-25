Карантин продлится еще два месяца — о чем договорились на совещании у Зеленского, фото — УП

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Продлить карантин до 1 ноября предлагает Кабинет министров. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский поддержал необходимость принятия превентивных мер: введения запрета на работу ночных клубов и проведение концертов.

Карантин должен оставаться адаптивным и необременительным для предпринимателей. У малого и среднего бизнеса должна быть возможность правильно организовать работу в новых условиях, — передает слова Зеленского пресс-служба Банковой.

Кроме того, правительство разрабатывает регламент запрета на въезд в Украину иностранных граждан из стран, попадающих в «красную зону» эпидемии, сроком на 30 дней. Запрет не коснется водителей транзитного транспорта и представителей гуманитарных миссий.

Принято решение и о существенном ограничении паломничества хасидов в Умань для празднования праздника Рош ха-Шана.

Зеленский считает, что для граждан Беларуси стоит предусмотреть смягченные условия въезда в Украину. Он объяснил это «напряженной внутриполитической ситуацией» в соседней стране.

Надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам. Это очень деликатная тема — надо учитывать все, — заявил президент.



Напомним, что в Украине за минувшие сутки зафиксировано более 1,6 тыс. новых больных COVID-19, а на прошлой неделе ежедневно сообщалось о не менее 2 тыс. новых больных. Общее число лиц, заболевших коронавирусной инфекцией в Украине с начала пандемии, превысило 108 тыс. Наиболее пострадавшие сегодня области — Черновицкая, Ивано-Франковская, Харьковская и Тернопольская.

Напомним, что в июле карантин продлили до 1 сентября. Тогда Зеленский настаивал, чтобы срок установления ограничений каждый раз был не длиннее, чем один месяц.