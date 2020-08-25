Дмитрий Разумков. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n142929-koronavirus-v-verhovnoy-rade-prokommentiroval-razumkov.html

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Коронавирус в Верховной Раде не пугает Дмитрия Разумкова. Спикер парламента заявил, что в настоящее время в здании Рады регулярно проводятся все необходимые противоэпидемиологические мероприятия, сессионный зал и кулуары дезинфицируются.

В Верховной Раде действует масочный режим, а в здании установлены дезинфекторы, сообщил Разумков во время брифинга.

Разумков считает, что парламент продолжит свою работу в режиме с 10.00 до 15.00, потому что так значительно проще проводить все необходимые мероприятия по дезинфекции помещений Верховной Рады.

Также спикер уточнил, что в случае заражения нардепов проводятся тщательные проверки всех контактных лиц. По мнению Разумкова, такие проверки очень эффективны в плане сдерживания распространения коронавируса.

По словам Разумкова, на сегодняшний день коронавирусом болеют двое нардепов, но называть их фамилии спикер отказался.

Несмотря на все меры предосторожности, журналистов пока не будут пускать в кулуары Верховной Рады.

Как известно, лидер всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлия Тимошенко заболела коронавирусом. Также заразились ее дочь Евгения Тимошенко и муж Артур Чечеткин. Болезнь у Тимошенко протекает очень тяжело.