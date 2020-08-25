О декоммунизации моста Патона и «Родины-Мать» рассказали в Институте нацпамяти

Монумент «Родина-Мать». Фото: funtime.kiev.ua

https://racurs.ua/n142928-dekommunizaciya-mosta-patona-i-monumenta-rodina-mat-v-institute-nacpamyati-sdelali-zayavlenie.html

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Декоммунизация в Украине продолжается и в Украинском институте национальной памяти договорились о «цивилизованной декоммунизации» важных объектов Киева — моста Патона, монумента «Родина-Мать» и памятника Щорсу.

Мост Патона сейчас на реконструкции, поэтому параллельно решено демонтировать серпы и молоты на розетках с советскими гербами. При этом звезды оставят, потому что они не подпадают под декоммунизацию. Об этом 25 августа в эфире телеканала «Украина 24» заявил директор УИНП Антон Дробович.

Учитывая, что недавно умер Борис Патон — может, логично было бы поставить портреты обоих Патонов вместо этих гербов, чтобы люди помнили о династии ученых? — предложил Дробович.

Чиновник добавил, что с монумента «Родина-мать» могут демонтировать советский герб, но рисковать целостностью статуи не будут, потому что она является выдающимся произведением, памятником науки и техники мирового уровня. Не исключается, что объявят конкурс на изображение, которое потом могут разместить на щите.

А памятник Щорса в Институте нацпамяти предлагают задрапировать в черный латекс. Дробочив считает, что монумент пока рано сносить, хоть и он подпадает под декоммунизацию.

Напомним, в июне Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск, которым оспаривали повторное переименование проспекта Григоренко на проспект Жукова.