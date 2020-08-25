Монумент «Батьківщина-Мати». Фото: funtime.kiev.ua

https://racurs.ua/ua/n142928-dekomunizaciya-mostu-patona-ta-monumentu-batkivschyna-maty-v-instytuti-nacpam-yati-zrobyly.html

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Декомунізація в Україні триває і в Українському інституті національної пам’яті домовилися про «цивілізовану декомунізацію» важливих об'єктів Києва — мосту Патона, монументу «Батьківщина-Мати» та пам’ятника Щорсу.

Міст Патона наразі на реконструкції, тому паралельно вирішено демонтувати серпи і молоти на розетках з радянськими гербами. При цьому зірки залишать, бо вони не підпадають під декомунізацію. Про це 25 серпня в ефірі телеканалу «Україна 24» заявив директор УІНП Антон Дробович.

Враховуючи, що нещодавно помер Борис Патон — може, логічно було б поставити портрети обох Патонів замість цих гербів, щоб люди пам’ятали про династію вчених? — запропонував Дробович.

Чиновник додав, що з монументу «Батьківщина-Мати» можуть демонтувати радянський герб, але ризикувати цілісністю статуї не будуть, бо вона є видатним твором, пам’ятником науки і техніки світового рівня. Не виключається, що оголосять конкурс на зображення, яке потім можуть розмістити на щиті.

А пам’ятник Щорса в Інституті нацпам’яті пропонують задрапірувати в чорний латекс. Дробович вважає, що монумент поки рано зносити, хоч і він підпадає під декомунізацію.

Нагадаємо, у червні Харківський окружний адміністративний суд задовольнив позов, яким оскаржували повторне перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова.