Шторм «Лора» 24 серпня, фото: NASA

https://racurs.ua/ua/n142927-300-tys-ludey-evakuuut-u-tehasi-cherez-shtorm-lora-video.html

Ракурс

В американському штаті Техас через наближення тропічного шторму «Лора», який вже завдав значних руйнувань і став причиною смерті щонайменше 11 осіб у Карибському басейні, видано указ про обов’язкову евакуацію.

Під евакуацію підпадають 250 тис. жителів округу Джеферсон та 83 тис. жителів округу Оріндж. Цей наказ не поширюється на співробітників служб, які мають продовжувати працювати, зокрема, медиків, повідомляє The Weather Channel.

Обидва ці округи розташовані у східній частині штату. Також під евакуацію підпадають жителі кількох громад штату Луїзіана, розташованих уздовж берегової лінії. У низці шкіл до кінця тижня не планують поновлювати навчання. У Мексиканській затоці евакуювали працівників з понад 100 морських нафтогазових платформ.

«Лора» зараз має статус тропічного шторму, проте синоптики очікують, що шторм стане ураганом, коли добереться до узбережжя США. Цьому сприяють умови в Мексиканській затоці, які дозволяють «Лорі» значно зміцнитися.

Нагадаємо, Київ сьогодні, 25 серпня, паралізувала сильна злива.