В Баканова трусонули «чортів» за зважування фур

В Баканова трусонули «чортів» на зважуванні фур, фото — Варіанти

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Зважування фур залишається в центрі уваги правоохоронців. Служба безпеки України (СБУ) відзвітувала про викриття розтрати бюджетних коштів колишніми керівниками Державної служби України з безпеки на транспорті.

Прес-служба силового відомства повідомила, що йдеться про 109 млн грн збитків державі. У 2018 році чиновники оголосили про публічну закупівлю габаритно-вагових комплексів для зважування фур. За версією слідства, в Укртрансбезпеці змовилися з представниками комерційних структур і придбали габаритно-вагові комплекси за завищеною вартістю. При цьому комплектація комплексів не дозволяла їхнє використання за цільовим призначенням.

Обшуки СБУ провела в Міністерстві інфраструктури України, Укртрансбезпеці та вдома у фігурантів провадження. Детективи вилучили документацію, що підтверджує наявність протиправної оборудки.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський назвав водіїв-далекобійників «засранцями» через те, що вони шукають шляхи для проїзду з перевантаженими фурами українськими дорогами. Після цього групу далекобійників у месенджері Viber не заблокували. Тепер правоохоронці слідкують за тим, про що спілкуються учасники групи, та планують краще вивчити методи, до яких вдаються далекобійники, щоб не проходити ваговий контроль.

14 серпня Зеленський назвав ситуацію з перевантаженням фур неприпустимою та закликав терміново розпочати зважування вантажівок.