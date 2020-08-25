У Баканова тряхнули «чертей» за взвешивание фур, фото — Вариіанты

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Ракурс

Взвешивание фур остается в центре внимания правоохранителей. Служба безопасности Украины (СБУ) отчиталась о раскрытии растраты бюджетных средств бывшими руководителями Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

Пресс-служба силового ведомства сообщила, что речь идет о 109 млн грн ущерба государству. В 2018 году чиновники объявили о публичной закупке габаритно-весовых комплексов для взвешивания фур.

По версии следствия, в Укртрансбезопасности сговорились с представителями коммерческих структур и приобрели габаритно-весовые комплексы по завышенной стоимости. При этом комплектация комплексов не позволяла их использовать по целевому назначению.

Обыски СБУ провела в Министерстве инфраструктуры Украины, Укртрансбезопасности и дома у фигурантов дела. Детективы изъяли документацию, подтверждающую наличие противоправной сделки.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский назвал водителей-дальнобойщиков «засранцами» из-за того, что они ищут пути для проезда с перегруженными фурами по украинским дорогам. После этого группу дальнобойщиков в мессенджере Viber не заблокировали. Теперь правоохранители следят за тем, о чем общаются участники группы, и планируют лучше изучить методы, к которым прибегают дальнобойщики, чтобы не проходить весовой контроль.

14 августа Зеленский назвал ситуацию с перегрузом фур недопустимой и призвал срочно начать взвешивание грузовиков.