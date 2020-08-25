Из холла СБУ в Киеве убрали плиту в честь погибших сотрудников. Фото: aa.com.tr

https://racurs.ua/n142925-iz-holla-sbu-v-kieve-ubrali-plitu-v-chest-pogibshih-sotrudnikov-foto.html

Ракурс

Служба безопасности Украины (СБУ) продемонстрировала, как она чтит память своих погибших сотрудников. В холле Центра специальных операций СБУ «Альфа», расположенного на улице Большой Васильковской в Киеве, были демонтированы эмблема, девиз и плита с выбитыми на ней фамилиями погибших сотрудников спецслужбы.

Об этом сообщил журналист Тарас Березовец в Facebook.

По словам журналиста, новому руководству СБУ показалось, что патриотической геральдике не место в холле. Во время демонтажа плита с фамилиями погибших сотрудников СБУ была разбита.

Вместо памятной плиты решено было установить нейтральную религиозную Оранту.

Как ранее писал «Ракурс», в Харькове облили краской памятник героям Небесной сотни. Постамент расположен на площади Героев Небесной Сотни.