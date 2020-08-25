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Ракурс
Из холла СБУ в Киеве убрали плиту в честь погибших сотрудников. Фото: aa.com.tr

Из холла СБУ в Киеве убрали плиту в честь погибших сотрудников (ФОТО)

25 авг 2020, 14:10
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Служба безопасности Украины (СБУ) продемонстрировала, как она чтит память своих погибших сотрудников. В холле Центра специальных операций СБУ «Альфа», расположенного на улице Большой Васильковской в Киеве, были демонтированы эмблема, девиз и плита с выбитыми на ней фамилиями погибших сотрудников спецслужбы.

Об этом сообщил журналист Тарас Березовец в Facebook.

Из холла СБУ в Киеве убрали плиту в честь погибших сотрудников. Фото: Facebook

По словам журналиста, новому руководству СБУ показалось, что патриотической геральдике не место в холле. Во время демонтажа плита с фамилиями погибших сотрудников СБУ была разбита.

Из холла СБУ в Киеве убрали плиту в честь погибших сотрудников. Фото: Facebook

Вместо памятной плиты решено было установить нейтральную религиозную Оранту.


Из холла СБУ в Киеве убрали плиту в честь погибших сотрудников. Фото: Facebook

Как ранее писал «Ракурс», в Харькове облили краской памятник героям Небесной сотни. Постамент расположен на площади Героев Небесной Сотни.

Источник: Ракурс


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