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Итальянский город Верона пострадал от непогоды, фото: Ansa

Улицы превратились в реки — итальянский город Верона ушел под воду из-за сильного шторма (ФОТО, ВИДЕО)

25 авг 2020, 13:56
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Сильный шторм, который вечером 23 августа пришел в город Верона, расположенный на северо-востоке Италии, превратил улицы в реки.

Также шторм, сопровождавшийся градом, повалил более 500 деревьев, сообщает издание Wanted in Milan.

Ветер, вода и град чрезвычайных размеров превратили город в поле боя, — прокомментировал ситуацию в своем Фейсбуке мэр Вероны Федерико Сбоарина.

Службы борьбы с чрезвычайными ситуациями тогда получили более 220 вызовов, из-за чего пришлось вызывать подмогу из Венеции и Ровиго, однако сообщений о травмированных не было.

Губернатор области Венето Лука Дзайя подписал приказ о введении чрезвычайного положения.

На снятых очевидцами видео можно увидеть, как в Вероне людям во время непогоды приходится передвигаться по городу, находясь по грудь в воде.

Итальянский город Верона пострадал от непогоды, фото: Ansa

Итальянский город Верона пострадал от непогоды, фото: Ansa


Напомним, сегодня, 25 августа, сильный ливень парализовал Киев.


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