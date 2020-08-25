Итальянский город Верона пострадал от непогоды, фото: Ansa

https://racurs.ua/n142924-ulicy-prevratilis-v-reki-italyanskiy-gorod-verona-ushel-pod-vodu-iz-za-silnogo-shtorma-foto.html

Ракурс

Сильный шторм, который вечером 23 августа пришел в город Верона, расположенный на северо-востоке Италии, превратил улицы в реки.

Также шторм, сопровождавшийся градом, повалил более 500 деревьев, сообщает издание Wanted in Milan.

Ветер, вода и град чрезвычайных размеров превратили город в поле боя, — прокомментировал ситуацию в своем Фейсбуке мэр Вероны Федерико Сбоарина.

Службы борьбы с чрезвычайными ситуациями тогда получили более 220 вызовов, из-за чего пришлось вызывать подмогу из Венеции и Ровиго, однако сообщений о травмированных не было.

Губернатор области Венето Лука Дзайя подписал приказ о введении чрезвычайного положения.

На снятых очевидцами видео можно увидеть, как в Вероне людям во время непогоды приходится передвигаться по городу, находясь по грудь в воде.

Напомним, сегодня, 25 августа, сильный ливень парализовал Киев.