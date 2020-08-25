Італійське місто Верона постраждало від негоди, фото: Ansa

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Сильний шторм, який увечері 23 серпня прийшов до міста Верона, розташованого на північному сході Італії, перетворив вулиці на ріки.

Також шторм, який супроводжувався градом, повалив понад 500 дерев, повідомляє видання Wanted in Milan.

Вітер, вода та град надзвичайних розмірів перетворили місто на поле бою, — прокоментував ситуацію у своєму Фейсбуці мер Верони Федеріко Сбоаріна.

Служби боротьби з надзвичайними ситуаціями тоді отримали понад 220 викликів, через що довелося викликати підмогу з Венеції та Ровіго, проте повідомлень про травмованих осіб не було.

Губернатор області Венето Лука Дзайя підписав наказ про запровадження надзвичайного стану.

На знятих очевидцями відео можна побачити, як у Вероні людям під час негоди доводиться пересуватися містом, перебуваючи по груди у воді.

Нагадаємо, сьогодні, 25 серпня, сильна злива паралізувала Київ.