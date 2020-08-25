Юлію Тимошенко підключили до апарату ШВЛ. Фото: РБК

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Юлія Тимошенко, лідер партії «Батьківщина» та чинний народний депутат, перебуває у стабільно важкому стані.

Парламентаря, яка інфікувалася коронавірусною інфекцією, під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів. Температура у Тимошенко не опускається нижче 39 градусів. Про це 25 серпня повідомляє «РБК-Україна» із посиланням на джерела.

Зазначається, що у легкій формі коронавірус переносять члени родини Тимошенко — дочка Євгенія та зять Артур Чечоткін.

Прес-секретар Тимошенко Марина Сорока у Фейсбук написала, що вона отримує інтенсивний курс терапії відповідно до протоколу лікування COVID-19.

Наразі невідомо, де і коли саме захворіла Тимошенко. Також невідомо, де вона проходить лікування.

Нагадаємо, 23 серпня стало відомо, що у лідера всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Юлії Тимошенко виявили коронавірусну хворобу COVID-19. Також інфікувалися донька нардепа Євгенія Тимошенко та чоловік Артур Чечоткін. Тоді стан Тимошенко медики оцінювали як важкий. Температура тіла у парламентаря піднімалася до 39°.

Як відомо, у другій половині травня парламентська фракція «Батьківщина» йшла на карантин через виявлення коронавірусу в народного депутата Олега Мейдича.