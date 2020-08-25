Юлию Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ. Фото: РБК

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Юлия Тимошенко, лидер партии «Батькивщина» и действующий народный депутат, находится в стабильно тяжелом состоянии.

Парламентария, инфицированную коронавирусной инфекцией, подсоединили к аппарату искусственной вентиляции легких. Температура у Тимошенко не опускается ниже 39 градусов. Об этом 25 августа сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

Отмечается, что в легкой форме коронавирус переносят члены семьи Тимошенко — дочь Евгения и зять Артур Чечеткин.

Пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока в Фейсбук написала, что она получает интенсивный курс терапии, согласно протоколу лечения COVID-19.

Пока неизвестно, где и когда именно заболела Тимошенко. Также неизвестно, где она проходит лечение.

Напомним, 23 августа стало известно, что у лидера всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлии Тимошенко обнаружили коронавирусную болезнь COVID-19. Также инфицировались дочь нардепа Евгения Тимошенко и муж Артур Чечеткин. Тогда состояние Тимошенко медики оценивали как тяжелое. Температура тела у парламентария поднималась до 39°.

Как известно, во второй половине мая парламентская фракция «Батькивщина» шла на карантин из-за выявления коронавируса у народного депутата Олега Мейдича.