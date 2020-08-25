Утвержденный в 2009 году правительственный проект большого герба, фото — Укринформ

https://racurs.ua/n142922-bolshoy-gerb-ukrainy-obeschaut-utverdit-v-rade-do-1-dekabrya.html

Ракурс

Большой государственный герб Украины начали разрабатывать в Верховной Раде. Парламент 25 августа принял на внеочередной сессии постановление «Об объявлении конкурса на лучший эскиз большого государственного герба Украины».

Рада поручила правительству начать конкурс на лучший эскиз большого герба. 279 депутатов поддержали такое решение. До 1 октября Кабмин должен образовать организационный комитет, а до 1 ноября начать обсуждать эскиз в обществе.

Победителя определят до 1 декабря. Эскиз подадут на рассмотрение Верховной Рады Украины. Решение в парламенте должны принять не менее 300 голосами.

Сегодня проект постановления представил председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

Напомним, что в Конституции указано: в Украине существует малый и большой гербы. Малый герб был утвержден еще в начале 1990 годов, а вот относительно большого так и не сумели найти общий язык.

Нынешняя попытка принять этот символ будет четвертой. Последний раз в Раде отклонили проект в 2009 году. А начался этот процесс в 1993 году.

Часть политиков предлагает не утверждать большой герб, а оставить единственным гербом только трезубец.