В поисках большого трезубца: сегодня отмечают День герба Украины, фото — Армия-информ

https://racurs.ua/n133955-v-poiskah-bolshogo-trezubca-segodnya-otmechaut-den-gerba-ukrainy-foto-video.html

Ракурс

Сегодня Украина отмечает День государственного герба. Двадцать восемь лет назад, 19 февраля 1992 года, был утвержден малый государственный герб Украины. Это один из трех официальных символов нашего государства. Центральной геральдической фигурой герба является трезубец Владимира Великого, князя Киевского.

Украинский герб — золотой трезубец на синем щите. Проект разработала группа украинских геральдистов (Андрей Гречило, Алексей Кохан и Иван Турецкий).

Сегодня День государственного герба Украины отметили в Военной академии Одессы. Будущие офицеры выстроились на плацу в форме этого национального символа.

История трезубца

Изображение трезубца археологи встречали на многих памятниках культуры, датированных с первого века нашей эры. Символ известен среди народов Востока и Средиземноморья с древнейших времен, в украинских землях — со II в. Существует около трех десятков теорий происхождения и значения трезубца (сокол, якорь, символ триединства мира).

Во времена Киевской Руси трезубец был родовыми знаком Рюриковичей. Его изображение археологи находят на монетах и ​​предметах быта.

25 февраля 1918 года в Коростене Центральная Рада приняла трезубец как официальный герб УНР. С 22 января 1919 года трезубец начал использоваться и как герб Западной области УНР. Оставался он и гербом гетманского государства Павла Скоропадского, а также Директории.

Большой герб в разработке

Впервые попытка конституционно оформить трезубец как государственный герб была сделана в мае 1920 года в проекте Конституции, разработанном Всеукраинской Национальной Радой, а во второй раз — специальной правительственной комиссией по изготовлению Конституции Украинского государству 1 октября того же года.

Конкурс по созданию проекта Государственного герба объявили 24 июня 1991 года, то есть еще при существовании СССР.

2 ноября 1996 создали комиссию по подготовке и проведению конкурса проекта Большого государственного герба Украины. С тех пор рассмотрели 420 работ, но ни одной не утвердили. Впоследствии проекта закона несколько раз возвращались на доработку, поэтому сейчас большой государственный Герб Украины не утвержден.

Напомним, что в начале 2020 года в Великобритании решили отнести трезубец к экстремистским символам. Украина жестко отреагировала и британцы исправили ошибку.