Тысяча долларов за зачисление в Нацгвардию: на взятке поймали командира взвода роты конвоированияhttps://racurs.ua/n133954-tysyacha-dollarov-za-zachislenie-v-nacgvardiu-na-vzyatke-poymali-komandira-vzvoda-roty.htmlРакурс
В Житомире на взятке правоохранители вчера поймали командира взвода роты конвоирования одной из воинских частей Нацгвардии.
Его задержали во время получения взятки в сумме 1 тыс. долл. США, деньги изъяты. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
По информации следствия, эти средства он еще в ноябре 2019 требовал у одного из граждан за беспрепятственное зачисление в списки воинской части Нацгвардии и подписание контракта о прохождении службы в военном резерве Нацгвардии.
Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному подозрения.
Отмечается, что в задержании военнослужащего участвовали сотрудники военной прокуратуры и СБУ.
Напомним, недавно в Житомирской области на взятке задержали медика военного госпиталя. Он требовал от раненого в зоне боевых действий ветерана деньги за назначение «правильной» группы инвалидности.