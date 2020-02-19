Передача взятки состоялась 18 февраля

https://racurs.ua/n133954-tysyacha-dollarov-za-zachislenie-v-nacgvardiu-na-vzyatke-poymali-komandira-vzvoda-roty.html

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В Житомире на взятке правоохранители вчера поймали командира взвода роты конвоирования одной из воинских частей Нацгвардии.

Его задержали во время получения взятки в сумме 1 тыс. долл. США, деньги изъяты. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По информации следствия, эти средства он еще в ноябре 2019 требовал у одного из граждан за беспрепятственное зачисление в списки воинской части Нацгвардии и подписание контракта о прохождении службы в военном резерве Нацгвардии.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному подозрения.

Отмечается, что в задержании военнослужащего участвовали сотрудники военной прокуратуры и СБУ.

Напомним, недавно в Житомирской области на взятке задержали медика военного госпиталя. Он требовал от раненого в зоне боевых действий ветерана деньги за назначение «правильной» группы инвалидности.