Передача хабара відбулася 18 лютого, фото:

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У Житомирі на хабарі правоохоронці вчора спіймали командира взводу роти конвоювання однієї з військових частин Нацгвардії.

Його затримали під час отримання хабара на суму 1 тис. дол. США, гроші вилучено. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

За інформацією слідства, ці кошти він ще в листопаді 2019 року вимагав в одного з громадян за безперешкодне зарахування до списків військової частини Нацгвардії та підписання контракту про проходження служби у військовому резерві Нацгвардії.

Наразі вирішується питання про оголошення затриманому підозри.

Зазначається, що в затриманні військовослужбовця брали участь співробітники військової прокуратури та СБУ.

Нагадаємо, нещодавно у Житомирській області на хабарі затримали медика військового госпіталю. Він вимагав від пораненого в зоні бойових дій ветерана гроші за призначення «правильної» групи інвалідності.