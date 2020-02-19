У пошуках великого тризуба: сьогодні відзначають День герба України, фото — Армія-інформ

https://racurs.ua/ua/n133955-u-poshukah-velykogo-tryzuba-sogodni-vidznachaut-den-gerba-ukrayiny-foto-video.html

Ракурс

Сьогодні Україна відзначає День державного герба. Двадцять вісім років тому, 19 лютого 1992 року, було затверджено малий державний Герб України. Це один із трьох офіційних символів нашої держави. Центральною геральдичною фігурою герба є тризуб Володимира Великого, князя Київського.

Український герб — золотий тризуб на синьому щиті. Проект розробила група українських геральдистів (Андрій Гречило, Олексій Кохан та Іван Турецький).

Сьогодні День державного герба України відзначили у Військовій академії Одеси. Майбутні офіцери вишикувалися на плацу у формі цього національного символу.

Історія тризуба

Зображення тризуба археологи зустрічали у багатьох пам’ятках культури, датованих з першого століття нашої ери. Символ відомий серед народів Сходу і Середземномор’я з найдавніших часів, в українських землях з II ст. Існує близько трьох десятків теорій походження і значення тризуба (сокіл, якір, символ триєдності світу).

За часів Київської Русі тризуб був родовими знаком Рюриковичів. Його зображення археологи знаходять на монетах та предметах побуту.

25 лютого 1918 року в Коростені Українська Центральна Рада прийняла тризуб за офіційний герб УНР. З 22 січня 1919 року тризуб почав використовуватися і як герб Західної області УНР. Залишався він гербом гетьманської держави Павла Скоропадського, а також Директорії.

Великий герб у розробці

Уперше спроба конституційно оформити тризуб як державний герб була зроблена у травні 1920 року у проекті Конституції, розробленому Всеукраїнською Національною Радою, а вдруге — спеціальною урядовою комісією з виготовлення Конституції Української держави 1 жовтня того ж року.

Конкурс щодо створення проекту Державного герба оголосили 24 червня 1991 року, тобто ще за існування СРСР.

2 листопада 1996 року створили комісію з підготовки та проведення конкурсу проекту Великого державного герба України. Відтоді розглянули 420 робіт, але жодної не затвердили. Згодом проекти закону кілька разів поверталися на доопрацювання, тому наразі великий державний Герб України не затверджено.

Нагадаємо, що на початку 2020 року у Великій Британії вирішили зарахувати тризуб до екстремістських символів. Україна жорстко відреагувала й британці виправили помилку.