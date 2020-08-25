Затверджений в 2009 році урядовий проект Великого герба, фото — Укрінформ

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Великий державний герб України почали розробляти у Верховній Раді. Парламент 25 серпня ухвалив на позачерговій сесії постанову «Про оголошення конкурсу на кращий ескіз великого державного герба України».

Рада доручила уряду почати конкурс на кращий ескіз великого герба. 279 депутатів підтримали таке рішення. До 1 жовтня Кабмін мусить утворити організаційний комітет, а до 1 листопада почати обговорювати ескіз в суспільстві.

Переможця визначать до 1 грудня. Ескіз подадуть на розгляд Верховної Ради України. Рішення в парламенті мусять ухвалити не менш як 300 голосами.

Сьогодні проект постанови представив голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

Нагадаємо, що у Конституції вказано: в Україні існує малий та великий герби. Малий герб затвердили ще на початку 1990-х років, а от щодо великого так і не зуміли порозумітись.

Нинішня спроба ухвалити цей символ буде четвертою. Востаннє в Раді відхилили проект у 2009 році. А почався цей процес у 1993 році.

Частина політиків пропонує не затверджувати великий герб, а лишити єдиним гербом тільки тризуб.