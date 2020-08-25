Toyota презентовала новый бюджетный компактный кроссовер Urban Cruiser. Фото: autostat.ru

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Ракурс

Компания Toyota презентовала новый бюджетный кроссовер Urban Cruiser. Новый кроссовер создавался совместно компаниями Toyota и Suzuki, автомобиль фактически является перелицованной версией Suzuki Vitara Brezza.

Следует отметить, что над экстерьером Urban Cruiser поработали дизайнеры Toyota. Автомобиль получил характерную для Toyota радиаторную решетку и бампер с боковыми воздухозаборниками внушительного размера, сообщает AutoMPV.

Технические характеристики кроссовера свидетельствуют о том, что автомобиль не предназначен для агрессивной езды. 1,5-литровый «атмосферник» способен генерировать лишь 105 лошадиных сил и может работать в совокупности с пятиступенчатой «механикой» или четырехдиапазонным «автоматом». Автомобиль доступен лишь в переднеприводной версии.

За дополнительную плату версия кроссовера с «автоматом» может быть оснащена системой «мягкий гибрид» с 48-вольтовым стартер-генератором и компактным литий-ионным аккумулятором.

Длина новинки составляет всего 3995 мм, ширина — 1760 мм, а высота — 1550 мм. Длина колесной базы 2500 мм, зато клиренс вполне приличный и составляет 198 мм.

Интерьер кроссовера выполнен без особых изысков, но салон получился довольно просторным. Даже в базовой комплектации автомобиль оснащен мультимедийной системой с семидюймовым дисплеем, климат-контролем, задними парктрониками и двумя подушками безопасности.

Продажи кроссовера Toyota Urban Cruiser стартуют уже в конце сентября 2020 года, но автомобиль пока что будет доступен лишь на индийском рынке. Цена кроссовера в базовой комплектации составляет 850 тыс. индийских рупий, а это всего лишь около 11,5 тыс. долл.

Как ранее писал «Ракурс», Toyota отзывает около 700 тыс. своих автомобилей из-за проблем с бензонасосом. Дефектными бензонасосами комплектовались автомобили марки Toyota, а также премиального суббренда Lexus.