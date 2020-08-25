Toyota презентувала новий бюджетний компактний кросовер Urban Cruiser. Фото: autostat.ru

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Ракурс

Компанія Toyota презентувала новий бюджетний кросовер Urban Cruiser. Новий кросовер створювався спільно компаніями Toyota і Suzuki, автомобіль фактично є перелицьованою версією Suzuki Vitara Brezza.

Слід зазначити, що над екстер'єром Urban Cruiser попрацювали дизайнери Toyota. Автомобіль отримав характерну для Toyota радіаторну решітку і бампер із бічними повітрозабірниками великого розміру, повідомляє AutoMPV.

Технічні характеристики кросовера свідчать про те, що автомобіль не призначений для агресивної їзди. 1,5-літровий «атмосферник» здатний генерувати лише 105 кінських сил і може працювати у сукупності з п’ятиступінчастою «механікою» або чотирьохдіапазонним «автоматом». Автомобіль доступний лише у передньопривідній версії.

За додаткову плату версія кросовера з «автоматом» може бути оснащена системою «м'який гібрид» із 48-вольтним стартер-генератором і компактним літій-іонним акумулятором.

Довжина новинки становить всього 3995 мм, ширина — 1760 мм, а висота — 1550 мм. Довжина колісної бази 2500 мм, зате кліренс цілком пристойний і становить 198 мм.

Інтер'єр кросовера виконаний без особливих вишукувань, але салон вийшов досить просторим. Навіть у базовій комплектації автомобіль оснащений мультимедійною системою із семидюймовим дисплеєм, клімат-контролем, задніми парктроніками та двома подушками безпеки.

Продажі кросовера Toyota Urban Cruiser стартують вже наприкінці вересня 2020 року, але автомобіль поки що буде доступний лише на індійському ринку. Ціна кросовера у базовій комплектації становить 850 тис. індійських рупій, а це всього лише близько 11,5 тис. дол.

Як раніше писав «Ракурс», Toyota відкликає близько 700 тис. своїх автомобілів через проблеми з бензонасосом. Дефектними бензонасосами комплектувалися автомобілі марки Toyota, а також преміального суббренду Lexus.