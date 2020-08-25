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Ракурс
Із холу СБУ в Києві прибрали плиту на честь загиблих співробітників. Фото: aa.com.tr

Із холу СБУ в Києві прибрали плиту на честь загиблих співробітників (ФОТО)

25 сер 2020, 14:10
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Служба безпеки України (СБУ) продемонструвала, як вона шанує пам’ять своїх загиблих співробітників. У холі Центру спеціальних операцій СБУ «Альфа», розташованого на вулиці Великій Васильківській у Києві, були демонтовані емблема, девіз і плита з вибитими на ній прізвищами загиблих співробітників спецслужби.

Про це повідомив журналіст Тарас Березовець у Facebook.

Із холу СБУ в Києві прибрали плиту на честь загиблих співробітників. Фото: FacebookЗа словами журналіста, новому керівництву СБУ здалося, що патріотичній геральдиці не місце у холі. Під час демонтажу плита з прізвищами загиблих співробітників СБУ була розбита.

Із холу СБУ в Києві прибрали плиту на честь загиблих співробітників. Фото: FacebookЗамість пам’ятної плити вирішено було встановити нейтральну релігійну Оранту.


Із холу СБУ в Києві прибрали плиту на честь загиблих співробітників. Фото: Facebook

Як раніше писав «Ракурс», у Харкові облили фарбою пам’ятник героям Небесної сотні. Постамент розташований на площі Героїв Небесної Сотні.

Джерело: Ракурс


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