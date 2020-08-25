Із холу СБУ в Києві прибрали плиту на честь загиблих співробітників. Фото: aa.com.tr

https://racurs.ua/ua/n142925-iz-holu-sbu-v-kyievi-prybraly-plytu-na-chest-zagyblyh-spivrobitnykiv-foto.html

Ракурс

Служба безпеки України (СБУ) продемонструвала, як вона шанує пам’ять своїх загиблих співробітників. У холі Центру спеціальних операцій СБУ «Альфа», розташованого на вулиці Великій Васильківській у Києві, були демонтовані емблема, девіз і плита з вибитими на ній прізвищами загиблих співробітників спецслужби.

Про це повідомив журналіст Тарас Березовець у Facebook.

За словами журналіста, новому керівництву СБУ здалося, що патріотичній геральдиці не місце у холі. Під час демонтажу плита з прізвищами загиблих співробітників СБУ була розбита.

Замість пам’ятної плити вирішено було встановити нейтральну релігійну Оранту.

Як раніше писав «Ракурс», у Харкові облили фарбою пам’ятник героям Небесної сотні. Постамент розташований на площі Героїв Небесної Сотні.