Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Шторм «Лора» 24 августа, фото: NASA

300 тыс. человек эвакуируют в Техасе из-за шторма «Лора» (ВИДЕО)

25 авг 2020, 14:28
999

В американском штате Техас в связи с приближением тропического шторма «Лора», который уже нанес значительные разрушения и привел к смерти как минимум 11 человек в Карибском бассейне, издан указ об обязательной эвакуации.

Под эвакуацию подпадают 250 тыс. жителей округа Джефферсон и 83 тыс. жителей округа Ориндж. Этот приказ не распространяется на сотрудников служб, которые должны продолжать работать, например, сотрудники больниц, сообщает The Weather Channel.

Оба эти округа расположены в восточной части штата. Также под эвакуацию подпадают жители нескольких общин штата Луизиана, расположенных вдоль береговой линии. В ряде школ до конца недели не планируют возобновлять обучение. В Мексиканском заливе эвакуировали работников с более чем 100 морских нефтегазовых платформ.

«Лора» сейчас имеет статус тропического шторма, однако синоптики ожидают, что шторм станет ураганом, когда доберется до побережья США. Этому способствуют условия в Мексиканском заливе, которые позволяют «Лоре» значительно укрепиться.


Напомним, Киев сегодня, 25 августа, парализовал сильный ливень.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров