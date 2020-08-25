Шторм «Лора» 24 августа, фото: NASA

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В американском штате Техас в связи с приближением тропического шторма «Лора», который уже нанес значительные разрушения и привел к смерти как минимум 11 человек в Карибском бассейне, издан указ об обязательной эвакуации.

Под эвакуацию подпадают 250 тыс. жителей округа Джефферсон и 83 тыс. жителей округа Ориндж. Этот приказ не распространяется на сотрудников служб, которые должны продолжать работать, например, сотрудники больниц, сообщает The Weather Channel.

Оба эти округа расположены в восточной части штата. Также под эвакуацию подпадают жители нескольких общин штата Луизиана, расположенных вдоль береговой линии. В ряде школ до конца недели не планируют возобновлять обучение. В Мексиканском заливе эвакуировали работников с более чем 100 морских нефтегазовых платформ.

«Лора» сейчас имеет статус тропического шторма, однако синоптики ожидают, что шторм станет ураганом, когда доберется до побережья США. Этому способствуют условия в Мексиканском заливе, которые позволяют «Лоре» значительно укрепиться.

Напомним, Киев сегодня, 25 августа, парализовал сильный ливень.