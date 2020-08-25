Дмитро Разумков. Фото: Кореспондент

https://racurs.ua/ua/n142929-koronavirus-u-verhovniy-radi-prokomentuvav-razumkov.html

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Коронавірус у Верховній Раді не лякає Дмитра Разумкова. Спікер парламенту заявив, що наразі в будівлі Ради регулярно проводяться усі необхідні протиепідемічні заходи, сесійна зала та кулуари дезінфікуються.

У Верховній Раді діє масковий режим, а в будівлі встановлені дезінфектори, повідомив Разумков під час брифінгу.

Разумков вважає, що парламент продовжить свою роботу в режимі з 10.00 до 15.00, тому що так значно простіше проводити усі необхідні заходи щодо дезінфекції приміщень Верховної Ради.

Також спікер уточнив, що у разі зараження нардепів проводяться ретельні перевірки усіх контактних осіб. На думку Разумкова, такі перевірки дуже ефективні в плані стримування поширення коронавірусу.

За словами Разумкова, наразі на коронавірус хворіють двоє нардепів, але називати їхні прізвища спікер відмовився.

Незважаючи на всі запобіжні заходи, журналістів поки що не пускатимуть до кулуарів Верховної Ради.

Як відомо, лідер всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Юлія Тимошенко захворіла на коронавірус. Також заразилися її донька Євгенія Тимошенко та чоловік Артур Чечоткін. Хвороба у Тимошенко протікає дуже важко.