Двое украинских воинов подорвались на Донбассе. Фото: freeradio.com.ua

https://racurs.ua/n142933-dvoe-ukrainskih-voinov-podorvalis-na-donbasse.html

Ракурс

Война на Донбассе перешла в пассивную фазу после введения режима тишины. Как утверждает президент Украины Владимир Зеленский, боевых потерь среди украинских защитников нет. Но инциденты на линии разграничения все же случаются. Сегодня, 25 августа, двое украинских военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

Воины подорвались во время передвижения между взводными опорными пунктами на линии разграничения, сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

В результате взрыва воины получили ранения. Раненых оперативно доставили в госпиталь, где им была оказана медицинская помощь.

В настоящее время состояние раненых военнослужащих оценивается как удовлетворительное.

Рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины проводит мероприятия по установлению происхождения устройства, на котором подорвались воины.

Как ранее писал «Ракурс», 13 августа двое военнослужащих оперативно-тактической группировки «Восток» подорвались на неизвестном взрывном устройстве. В результате взрыва один военнослужащий погиб на месте, а другой получил ранения.