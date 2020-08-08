Росія прагне переглянути свою роль у ТКГ і «нормандському форматі» — посол ЄС

https://racurs.ua/ua/n142217-rosiya-pragne-pereglyanuty-svou-rol-u-tkg-i-normandskomu-formati-posol-ies.html

Ракурс

Росія намагається переглянути свою роль у переговорах по Донбасу в рамках Тристоронньої контактної групи у Мінську та «нормандського формату». Посол Євросоюзу в Росії Маркус Едерер заявив про занепокоєння, а також нагадав, що Москва завжди позиціонувалася учасником конфлікту на сході України.

Розвиток ситуації, який спостерігається останнім часом, викликає стурбованість. Я б назвав це спробами Росії переглянути свою роль в «нормандському форматі» і Тристоронній контактній групі, а можливо навіть й надати їй нового змісту, — сказав Едерер в інтерв’ю агентству «Интерфакс».

Його слова підтверджує позиція, яку зайняла делегація Росії під час останнього раунду переговорів радників лідерів країн «нормандської четвірки» у Берліні, а також недавній скандальний лист заступника глави адміністрації президента РФ Дмитра Козака щодо безперспективності подальших переговорів у «нормандському форматі».

Едерер наголосив, що Кремль від початку «брав участь в «нормандському форматі» та ТКГ як сторона конфлікту на Донбасі. Однак останнім часом від російської сторони дедалі частіше лунають заяви про те, що бойові дії на Донбасі — це внутрішньоукраїнський конфлікт.

Я б сказав, що цей факт не узгоджується із заявами, які останнім часом ми все частіше чуємо з боку наших російських партнерів про те, що бойові дії на Донбасі — це внутрішньоукраїнський конфлікт. Я вважаю, що початковий розклад також має на увазі велику частку відповідальності російської сторони за вирішення конфлікту, — наголосив посол.

Він додав, що «будь-які, навіть віддалені, натяки на можливу відмову Росії від своїх обов’язків в «нормандському форматі» або ТКГ або на Rus-exit (аналог з Брекзит, тобто вихід — ред.) з цих форматів негативно вплинуть на врегулювання конфлікту. Окрім цього, посол зауважив, що перегляд відносин ЄС з Росією можливий у разі прогресу щодо мінських угод. Ця позиція ЄС, за словами дипломата, є незмінною.