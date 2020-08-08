Россия стремится пересмотреть свою роль в ТКГ и «нормандском формате» — посол ЕС

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Россия пытается пересмотреть свою роль в переговорах по Донбассу в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске и «нормандского формата». Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер заявил об обеспокоенности, а также напомнил, что Москва всегда позиционировалась как участник конфликта на востоке Украины.

В последнее время развитие ситуации вызывает обеспокоенность. Я бы назвал это попытками России пересмотреть свою роль в «нормандском формате» и ТКГ, а возможно даже и придать ей новый смысл, — сказал Эдерер в интервью агентству «Интерфакс».

Его слова подтверждает позиция, которую заняла делегация России во время последнего раунда переговоров советников лидеров стран «нормандской четверки» в Берлине, а также скандал с письмом замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака о бесперспективности дальнейших переговоров в «нормандском формате».

Эдерер отметил, что Кремль с нуля «участвовал в «нормандском формате» и ТКГ как сторона конфликта на Донбассе. Однако в последнее время от российской стороны все чаще звучат заявления о том, что боевые действия на Донбассе — это внутриукраинский конфликт.

Я бы сказал, что этот факт не согласуется с заявлениями, которые в последнее время мы все чаще слышим со стороны наших российских партнеров о том, что боевые действия на Донбассе — это внутриукраинский конфликт. Я считаю, что изначальный расклад также подразумевает большую долю ответственности российской стороны за разрешение конфликта, — отметил посол.

Он добавил, что «любые, даже отдаленные, намеки на возможный отказ России от своих обязанностей в «нормандском формате» или ТКГ или Rus-exit из этих форматов негативно повлияют на урегулирование конфликта. Кроме этого, посол отметил, что пересмотр отношений ЕС с Россией возможен в случае прогресса в реализации минских соглашений. Эта позиция ЕС, по словам дипломата, является неизменной.