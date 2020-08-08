ЕС обновил список безопасных для въезда стран

https://racurs.ua/n142216-es-obnovil-spisok-bezopasnyh-dlya-vezda-stran.html

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Европейский Союз обновил список стран, гражданам которых разрешен въезд. Совет ЕС оставил лишь 10 стран в «безопасном» списке, который вступил в силу в субботу, 8 августа.

На прошлой неделе Евросоюз исключил из перечня безопасных стран Алжир. Украина и в дальнейшем остается в списке стран, для которых въезд в ЕС разрешен лишь в определенных случаях. Об этом сообщает «Европейская правда».

Отныне границы ЕС открыты для граждан:

Австралии, Канады, Грузии, Японии, Новой Зеландии, Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая.

Гражданам Китая также разрешен въезд в Евросоюз, но в случае отмены аналогичных ограничений для жителей ЕС со стороны Пекина.

Критерии определения третьих стран, жителям которых въезд в ЕС будет разрешен, включают, в частности, эпидемиологическую ситуацию и меры сдерживания коронавируса, а также экономические и социальные аспекты.

Например, для снятия ограничений на пересечение границы ЕС необходимо, чтобы число новых случаев COVID-19 в течение последних 14 дней на 100 тыс. населения было ниже или не превышало средний показатель по ЕС.