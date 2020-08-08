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ЄС оновив список безпечних для в’їзду країн

ЄС оновив список безпечних для в’їзду країн

8 сер 2020, 13:46
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Європейський Союз оновив список країн, громадянам яких дозволено в’їзд. Рада ЄС залишила лише 10 країн в «безпечному» списку, який набув чинності у суботу, 8 серпня.

Минулого тижня Євросоюз виключив з переліку безпечних країн Алжир. Україна й надалі лишається у переліку країн, для яких в’їзд у ЄС дозволений лише в окремих випадках. Про це повідомляє «Європейська правда».

Відтепер кордони ЄС відкриті для громадян:

  1. Австралії,

  2. Канади,

  3. Грузії,

  4. Японії,

  5. Нової Зеландії,

  6. Руанди,

  7. Південної Кореї,

  8. Таїланду,

  9. Тунісу,

  10. Уругваю.

Громадянам Китаю також дозволено в’їзд до Євросоюзу, але у випадку скасування аналогічних обмежень для мешканців ЄС з боку Пекіна.


Критерії визначення третіх країн, жителям яких в’їзд до ЄС буде дозволено, включають, зокрема, епідеміологічну ситуацію і заходи стримування коронавірусу, а також економічні та соціальні аспекти.

Наприклад, для зняття обмежень на перетин кордону ЄС необхідно, щоб кількість нових випадків COVID-19 впродовж останніх 14 днів на 100 тис. населення була нижчою або не перевищувала середній показник по ЄС.


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