ЄС оновив список безпечних для в’їзду країн

https://racurs.ua/ua/n142216-ies-onovyv-spysok-bezpechnyh-dlya-v-yizdu-krayin.html

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Європейський Союз оновив список країн, громадянам яких дозволено в’їзд. Рада ЄС залишила лише 10 країн в «безпечному» списку, який набув чинності у суботу, 8 серпня.

Минулого тижня Євросоюз виключив з переліку безпечних країн Алжир. Україна й надалі лишається у переліку країн, для яких в’їзд у ЄС дозволений лише в окремих випадках. Про це повідомляє «Європейська правда».

Відтепер кордони ЄС відкриті для громадян:

Австралії, Канади, Грузії, Японії, Нової Зеландії, Руанди, Південної Кореї, Таїланду, Тунісу, Уругваю.

Громадянам Китаю також дозволено в’їзд до Євросоюзу, але у випадку скасування аналогічних обмежень для мешканців ЄС з боку Пекіна.

Критерії визначення третіх країн, жителям яких в’їзд до ЄС буде дозволено, включають, зокрема, епідеміологічну ситуацію і заходи стримування коронавірусу, а також економічні та соціальні аспекти.

Наприклад, для зняття обмежень на перетин кордону ЄС необхідно, щоб кількість нових випадків COVID-19 впродовж останніх 14 днів на 100 тис. населення була нижчою або не перевищувала середній показник по ЄС.