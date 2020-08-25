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Встреча советников глав государств «нормандского формата» отменена. Фото: zmina.info

Встреча советников глав государств нормандского формата отменена — стала известна причина

25 авг 2020, 15:38
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Нормандская встреча советников глав четырех государств не состоится. Мероприятие, которое было запланировано на 28 августа, отменено из-за разногласий по итоговым документам.

Новая дата встречи советников президентов Украины, Франции, России и канцлера Германии пока неизвестна. Об этом 25 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

Встреча отменена в связи с отсутствием согласования проектов итоговых документов или разногласий к ним со стороны Германии, Франции и Украины, — цитирует агентство собеседника.

Как известно, в «нормандскую четверку» по урегулированию ситуации на Донбассе входят Украина, Франция, Германия и РФ.


Напомним, 24 августа глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом заявил, что министры иностранных дел стран нормандского формата, скорее всего, проведут встречу.

Заявлялось, что Германия и Франция поддержали инициативу Украины о нормандской встрече на уровне дипломатов. Ответного шага теперь ждут от Российской Федерации.


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