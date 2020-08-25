Встреча советников глав государств нормандского формата отменена — стала известна причинаhttps://racurs.ua/n142934-vstrecha-sovetnikov-glav-gosudarstv-normandskogo-formata-otmenena-stala-izvestna-prichina.htmlРакурс
Нормандская встреча советников глав четырех государств не состоится. Мероприятие, которое было запланировано на 28 августа, отменено из-за разногласий по итоговым документам.
Новая дата встречи советников президентов Украины, Франции, России и канцлера Германии пока неизвестна. Об этом 25 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к переговорам.
Встреча отменена в связи с отсутствием согласования проектов итоговых документов или разногласий к ним со стороны Германии, Франции и Украины, — цитирует агентство собеседника.
Как известно, в «нормандскую четверку» по урегулированию ситуации на Донбассе входят Украина, Франция, Германия и РФ.
Напомним, 24 августа глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом заявил, что министры иностранных дел стран нормандского формата, скорее всего, проведут встречу.
Заявлялось, что Германия и Франция поддержали инициативу Украины о нормандской встрече на уровне дипломатов. Ответного шага теперь ждут от Российской Федерации.