Встреча советников глав государств «нормандского формата» отменена. Фото: zmina.info

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Нормандская встреча советников глав четырех государств не состоится. Мероприятие, которое было запланировано на 28 августа, отменено из-за разногласий по итоговым документам.

Новая дата встречи советников президентов Украины, Франции, России и канцлера Германии пока неизвестна. Об этом 25 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

Встреча отменена в связи с отсутствием согласования проектов итоговых документов или разногласий к ним со стороны Германии, Франции и Украины, — цитирует агентство собеседника.

Как известно, в «нормандскую четверку» по урегулированию ситуации на Донбассе входят Украина, Франция, Германия и РФ.

Напомним, 24 августа глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом заявил, что министры иностранных дел стран нормандского формата, скорее всего, проведут встречу.

Заявлялось, что Германия и Франция поддержали инициативу Украины о нормандской встрече на уровне дипломатов. Ответного шага теперь ждут от Российской Федерации.