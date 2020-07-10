Укус насекомого. Фото: Pixabay

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Ракурс

Укус насекомого — неприятное явление, часто досаждающее нам летом. Они зудят, раздражают и могут быть болезненны. Но большинство из них, тем не менее, относительно безвредны и легко поддаются лечению.

Чаще всего противозудные кремы и обезболивающие могут помочь избежать расчесывания пораженного места и дают укусу насекомого зажить самостоятельно. В некоторых случаях, однако, может понадобиться дополнительная обработка раны или дезинсекция всего помещения.

Вот что нужно знать о наиболее распространенных типах укусов насекомых и о том, как их отличить, как лучше всего лечить и избавиться от зуда.

Укусы постельных клопов

Постельные клопы — это маленькие насекомые, которые обычно живут в складках и швах матрацев или мебельной обивки. Укусы постельных клопов могут выглядеть как маленькие красные метки на светлой коже или темные пятна на темной коже, и часто появляются в виде скоплений от трех до пяти укусов в форме зигзага или линии.

Постельные клопы обычно кусают ночью, когда человек спит, а следы от укусов появляются на верхней части тела, например, на животе или руках. Редко можно заметить постельного клопа, они размером примерно с семечко яблока — но их укусы очень зудят. От раздавленных клопов могут появиться красные или ржавые пятна на простынях.

Чтобы лечить укусы постельных клопов, нужно нанести крем против зуда, например, кортизон, или попробовать пероральные антигистаминные препараты. Также важно обратиться к дезинсекторам и принять меры, чтобы избавиться от постельных клопов насовсем.

Укусы блох

Блохи — нелетающие насекомые, которые обычно кусают собак или кошек. Если у вас есть домашние животные, которые свободно гуляют на улице, вы, скорее всего, уже сталкивались с этими вредителями. Однако блохи могут кусать людей, даже если у них дома нет животных.

Укусы блох выглядят как красные зудящие прыщики, и, как и укусы постельных клопов, они часто группируются по три или четыре и могут образовывать рисунок в виде линии. Они чаще всего встречаются на нижней части тела, например, на лодыжках или ступнях, поскольку блохи, как правило, живут на земле в высокой траве или кустах.

Для лечения укусов блох нужно воздерживаться от расцарапывания пораженных участков и обработать их противозудным кремом. Можно принимать пероральные антигистаминные препараты. Если у вас есть домашнее животное, следует обратиться к ветеринару по поводу лечения от блох, а также тщательно очистить дом, чтобы избавиться от этих паразитов.

Комариные укусы

Комары — одна из самых раздражающих «прелестей» лета. Укусы комаров проявляются в виде красных или розовых выпуклостей и часто возникают в сумерках или ночью, когда воздух теплый и влажный.

Чтобы избавиться от укусов комаров и помочь им быстрее зажить, важно не царапать укусы. Царапины только усугубят зуд, а также могут увеличить риск заражения.

Лучший способ лечения укусов комаров — это применение крема гидрокортизона, чтобы успокоить кожу и уменьшить зуд. Домашние средства от укусов комаров также могут включать холодный компресс, лосьон с алоэ вера или ванну с овсяной мукой.

Укусы пауков

Укусы пауков — очень редки. Фактически только около 500 из 40 тыс. видов пауков в мире действительно кусают людей, и только 12 из них могут считаться опасными для человека.

В Украине только два типа пауков вводят достаточно яда, способного нанести серьезный вред людям, — каракурт и тарантул.

Укусы пауков характеризуются болью, покраснением и припухлостью. Они могут вызывать локальный некроз или разрушение тканей кожи. Укусы пауков вызывают острое покалывание, которое перерастает в тупую боль или онемение. Также могут быть видны две красные точки — следы клыков.

Если вас укусил ядовитый паук, вымойте место укуса с мылом и вызывайте скорую помощь.

Укусы вшей

Вши — это крошечные паразиты, которые часто живут на коже головы человека. Дети чаще всего болеют педикулезом, и они в основном распространяются при непосредственном контакте, например:

совместное использование шляп, аксессуаров для волос или другой одежды;

занятия спортом или игры на детской площадке;

через диваны, кровати, подушки или ковры.

Вши могут появиться в виде крошечных белых или желтых шариков на волосах, напоминающих перхоть, и сопровождаться сильным зудом. Для лечения от вшей можно использовать специальную расческу, которая физически удаляет паразитов и их яйца. Также можно попробовать безрецептурные или рецептурные препараты вроде шампуней, спреев и мазей.

Укусы клещей

Клещи — это маленькие кровососущие паразиты, которые прикрепляются к коже при укусе. Вы можете «поймать» клеща, прогулявшись по высокой траве или в лесистой местности.

Укусы клещей обычно безвредны, но в некоторых случаях клещи могут распространять потенциально опасные заболевания, такие, как болезнь Лайма. Подробно о том, что делать при укусе клеща, читайте по ссылке.

Очень важно вовремя вытащить клеща, иначе шансы заболеть увеличиваются. Наиболее заметным признаком болезни Лайма часто является красная эритема вокруг места укуса, напоминающая мишень для стрельбы.

Укус пчелы

Пчелы не кусаются, как это делают другие насекомые, но они больно жалят. Укус пчелы или осы может вызвать покраснение, появление болезненного зудящего уплотнения на коже, которое беспокоит пострадавшего в течение нескольких часов.

Большинство пчел не агрессивны и жалят только тогда, когда чувствуют угрозу. Медоносные пчелы умирают после того, как укусят, оставив жало в коже.

Чтобы лечить укус пчелы, нужно удалить жало, если оно все еще в ране, приложить лед или холодный компресс, чтобы уменьшить отек и воспаление. Можно принять антигистаминный препарат.

Осы, с другой стороны, агрессивны и могут жалить по несколько раз, так как их жало остается целым после укуса. Процесс лечения укуса осы аналогичен лечению укуса пчелы. Если, например, на ноге несколько укусов ос, можно положить конечность на подушку, чтобы уменьшить отек.

Аллергические реакции

Если у вас возникла аллергическая реакция на укус пчелы или осы, следует немедленно обратиться к врачу. Симптомы аллергической реакции на укус насекомого могут включать:

крапивницу или припухлость за пределами места укуса;

затрудненное дыхание;

удушье или стеснение в горле и груди;

головокружение;

рвоту или обморок.



Как предотвратить укусы насекомых

Если вы хотите предотвратить укусы насекомых, используйте специальные кремы и спреи. Убедитесь, что вы не пользуетесь спреем с истекшим сроком действия, поскольку он, вероятно, будет менее эффективным.

Кроме того, поскольку большинство укусов насекомых происходит на открытом воздухе, есть смысл носить закрытую одежду. Это может быть особенно важно, если вы отправляетесь в поход по лесным массивам или прогуливаетесь по местности с высокой травой.