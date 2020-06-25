Укус клеща. Фото: Pixabay

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Ракурс

Извлекли, протерли пострадавшее место антисептиком и забыли — к укусу клеща в нашей стране зачастую относятся довольно легкомысленно не только пациенты, но, увы, нередко и медики. А ведь подобная беззаботность может привести к опасному заболеванию.

Клещи являются переносчиками не только клещевого энцефалита и боррелиоза (болезни Лайма), которые на слуху. Это и бабезиоз, эрлихиоз, анаплазмоз и прочие заковыристые названия (хорошая новость в том, что эти заболевания регистрируются довольно редко). Клещевой энцефалит — главная страшилка, связанная с укусом клеща, — в Украине мало распространен. Наиболее опасными регионами в данном контексте являются Крым, Волынь и Львовщина. А вот при планировании поездки в эндемические страны — там, где это заболевание встречается (например, северные провинции Китая, Монголия, дальневосточная часть РФ) — инфекционисты рекомендуют позаботиться о вакцинации.

Что касается болезни Лайма — ее довольно легко подцепить. Свое название заболевание получило после выявления массовой вспышки неизвестного недуга у детей в городке Лайм (США) в 1975 году. Общим было то, что все они отдыхали в лесу, после чего и была зафиксирована вспышка артрита. Вызывают клещевой боррелиоз спирохеты Borrelia burgdorferi, передающиеся человеку от инфицированных клещей. Есть данные, что в некоторых регионах Украины из всей популяции поражены две трети клещей, поэтому шансы заразиться Лайм-боррелиозом, к сожалению, довольно высоки. Укус клеща практически безболезненный благодаря выделяемому анестезирующему веществу. По этой причине заметить кровопийцу удается не сразу, а через несколько часов или на следующий день, когда возникает боль, покраснение или дискомфорт в месте укуса.

Клещевой боррелиоз — болезнь коварная. Избавившись от клеща, человек может не наблюдать привычных проявлений нездоровья: ничего не болит, да и температура в норме. Без лечения болезнь Лайма переходит в хроническую форму — начинаются проблемы с суставами, нервной и сердечно-сосудистой системами. Пациент годами может обивать пороги специалистов, так и не докопавшись до истинной причины своего недуга, приводящего иногда к инвалидности. Зачастую ни пациент, ни врачи не прослеживают причинно-следственную связь новых жалоб с укусом клеща несколько лет назад. Такую связь мог бы заметить инфекционист, но с жалобой на сердце или суставы вы скорее пойдете к другим специалистам.

Что делать, если укусил клещ? Неиссякаемый поток постов на форумах и в соцсетях с вариацией этого вопроса говорит о непреходящей его актуальности. А вот советы даются разные и противоречивые, иногда совсем лишенные здравого смысла и далекие от того, что принято называть доказательной медициной.

Миф 1. Клещу нужно отомстить

В вопросе удаления присосавшегося клеща вы найдете множество противоречивой информации. Чего только не придумали фантазеры с очумелыми ручками! Не следует прибегать к «проверенным» народным средствам — например, покрывать клеща лаком для ногтей, наносить масло или нагревать его, чтобы кровопийца задохнулся и отпал. Не давите, не сжимайте, не прокалывайте клеща (боррелии и другие возбудители могут находиться во всех биологических жидкостях насекомого). Не «душите» его подсолнечным маслом, бензином или лаком! Таким образом вы увеличиваете вероятность инфицирования при укусе клеща.

Миф 2. Извлекать клеща должен только специалист

Безусловно, лучше обратиться в ближайший травмпункт, где эту процедуру после укуса клеща проведут профессионально. А если вы находитесь в турпоходе или доступ к медицинской помощи ограничен по другой причине? Главное правило: удалить клеща следует как можно быстрее.

«Всегда помните о том, что заражение гораздо менее вероятно (но не невозможно), если клещи прикреплены менее чем 24 часа, но эта вероятность резко возрастает, если прошло 48‒72 часа и более после прикрепления. Поэтому клеща надо удалить, в идеале имея при себе специальные приспособления. Тем не менее, гораздо более важно быстро удалить клеща, чем отложить его удаление, разыскивая щипцы или перчатки, или возвратясь домой», — предостерегает доктор медицинских наук, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. Богомольца Ольга Голубовская.

Для удаления клеща лучше всего воспользоваться пинцетом, есть также специальные приспособления. За неимением оных можно взять обычную нитку, но старайтесь не выкручивать насекомое — это увеличивает шансы отрыва его частей. CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США) рекомендует воспользоваться пинцетом с тонкими концами. Захватите клеща настолько близко к поверхности кожи, насколько получится. Потяните плавно вверх с достаточным усилием. Не прокручивайте его и резко не дергайте — так вы можете разорвать насекомое, и фрагменты останутся в ранке.

После удаления тщательно обработайте место укуса клеща и руки дезинфицирующим средством. Не используйте для этого различные красители — зеленку, йод. Врачи предостерегают: на йод очень часто бывает аллергия, на месте укуса появляется пятно, что может в дальнейшем затруднить постановку диагноза. Уничтожьте живого клеща — заверните в бумажку или просто смойте в унитаз. Никогда не раздавливайте клеща пальцами! На коже могут быть микротрещинки, через которые возбудитель попадет в кровь.

Миф 3. После укуса клеща его нужно сдать на анализы

Вытащили клеща? Обязательно отвезите его в лабораторию на исследование! Не стоит прислушиваться к этому совету. Так вы только потеряете драгоценное время. Обследование насекомого не имеет смысла. Как заявляют специалисты, лишь 3% клещей, имеющих боррелии, передают их человеку. Медики шутят: клеща можно полечить, но что это даст пациенту?

По словам врача-инфекциониста Станиславы Гапоновой, у нее была пациентка, которая, сдав клеща в лабораторию, получила отрицательный результат. Впоследствии обратиться к инфекционисту ее заставила появившаяся классическая эритема, характерная для болезни Лайма.

«Пациентам объясняю это так: в сданной части клеща боррелии не были обнаружены. У него, условно говоря, было всего две бактерии, и обе он впрыснул в свою жертву, — разъясняет Станислава Гапонова. — Другой вариант. Мы получаем положительный результат из лаборатории после обследования клеща на боррелиоз, однако кольцевидной эритемы у пациента нет. Врач не может на основании того, что у клеща обнаружены боррелии, назначить человеку антибиотик. Часто клещ попросту не успевает впрыснуть бактерии».

Ни в одной развитой стране, кроме стран бывшего соцлагеря, клещей после укуса не советуют обследовать. Дело в том, что существует приказ Минздрава еще от 2005 года, который рекомендовал это делать (хотя и не настаивал). 15 лет назад болезнь Лайма была еще плохо изучена.

Лучше позаботьтесь о собственном здоровье — проконсультируйтесь после укуса клеща с инфекционистом, сдайте рекомендуемые анализы и в случае необходимости быстрее начните терапию. Болезнь Лайма хорошо поддается лечению на ранних стадиях.

Миф 4. О болезни Лайма скажет красное пятно

Это не всегда так. Есть данные, что почти у трети пациентов развиваются так называемые безэритемные формы, а 15% больных боррелиозом и вовсе не замечают присасывания клеща. Кольцевидная эритема — типичное проявление болезни Лайма. Представляет собой покраснение кожи, которое появляется вокруг места укуса клеща и распространяется от него в виде расширяющегося круга диаметром не меньше 4–5 см. Четко вокруг места укуса. Если вы заметили нечто похожее, но в ином месте, следует также показаться инфекционисту. Вас мог укусить другой клещ, а вы просто этого не заметили.

Миф 5. Клещи поджидают нас на природе

Забудьте о распространенном мифе, будто клещи поджидают своих жертв на деревьях. Чаще их можно встретить в высокой траве или кустах. Более того, нередко они обитают у исхоженных троп, поэтому используйте средства защиты даже во время прогулки в парке или вдоль аллеи, а не только собираясь в лес на пикник.

В группе риска не только почитатели тихой охоты — грибники, заядлые «зеленые» туристы или любители шашлыков на природе, а также профессиональные группы — работники лесного и сельского хозяйства, но и жители каменных джунглей. Клещ может поджидать нас в траве во время пробежки в городском парке или даже на детской площадке. «Поймать» клеща запросто даже дома, если у вас есть домашние животные. Питомец может принести членистоногого на шерсти. Клещи могут попасть в жилье с цветами, дровами и присосаться к человеку спустя несколько дней после пребывания в лесу или парке.

Что делать, если укусил клещ

1. Постарайтесь как можно быстрее удалить клеща. Не следует ходить с ним часами в поисках инструмента или специалиста — это увеличивает риск заражения. Удаляйте правильно (читайте выше), старайтесь не оторвать ротовой аппарат клеща. Если все же оторвали и он остался в коже — удалите, как занозу.

2. Идеальный следующий шаг — показаться инфекционисту. Если такой возможности нет, наблюдайте за местом укуса клеща в течение трех недель (инкубационный период). Если появляется кольцевидная эритема — следует сразу же обратиться к врачу. Насторожить также должны симптомы, как при ОРВИ — температура, недомогание, боли в мышцах и суставах. Это также повод сходить в гости к инфекционисту.

Если в течение трех недель после укуса клеща кольцевидная эритема не появилась, следует сдать анализ крови на антитела к Borrelia burgdorferi — IgM и IgG методом иммуноферментного анализа (ИФА). Безусловно, назначать анализы должен врач. Увы, но нередко лаборатории лучше владеют информацией, чем некоторые медики. Если по какой-либо причине поход к инфекционисту вы откладываете, можно напрямую обратиться в лабораторию. Если анализ на иммуноглобулины окажется положительным, для окончательного подтверждения диагноза сдают еще один — методом иммунного блота.

3. Для экстренной профилактики болезни Лайма используют антибиотики. Важный момент: в целом избегать укусов клещей, быстро их удалять является гораздо более эффективной стратегией профилактики, чем прием антибиотиков. Профилактическое лечение при болезни Лайма — вопрос все еще спорный. Назначается врачом при определенных условиях, с учетом всех за и против.

«Для экстренной профилактики у взрослых и детей старше восьми лет используют разово доксициклин в дозе 200 мг (у детей — от 4 мг/кг до 200 мг), только это должно быть врачебное назначение, ибо имеются определенные противопоказания, например, беременным женщинам и не только, — предупреждает инфекционист Ольга Голубовская. — Назначают такую профилактику в течение первых 72 часов от события, позже — не рекомендуется. Заменять профилактику амоксициллином также не рекомендуется по ряду причин, тем более проводить ее целыми курсами, сочетая с другими антибиотиками».

Врачи замечают, что профилактический прием антибиотика после укуса клеща никоим образом не дает повод расслабиться и снизить дальнейшую настороженность.

4. Продумайте тактику защиты на будущее. Если не использовали средства от клещей — начните использовать. Для этого подойдут репелленты, содержащие ДЭТА (диэтилтолуамид). На одежду можно наносить акарацид перметрин.

«Чем выше концентрация ДЭТА, тем более продолжительная формируется защита от клещей, однако надо помнить, что детям применять продукты, содержащие более 10% ДЭТА, противопоказано из-за повышенной абсорбции и сообщений о нейротоксичности; также даже допустимые его концентрации нельзя использовать детям для обработки рук вследствие возможного попадания на слизистые», — предостерегает Ольга Голубовская.

Если пропустили клеща более 36 часов — не забывайте впредь осматривать своего ребенка и себя раз в день перед сном, после посещения полей, лесов и других потенциально опасных мест. Клещ впивается не сразу — достаточно долго может путешествовать по телу в поисках самого удобного места для укуса, выбирая нежные участки кожи. Детскую кожу прокусить легче, поэтому малыши довольно часто становятся жертвами клещей. Чаще всего укусы, согласно исследованиям, фиксируют на ногах — выше колена, в паху, а также на шее, животе, у женщин — на груди. У детей искать клещей в первую очередь стоит в складках кожи, осматривать области за ушами, пупок, пах, подмышечные впадины, волосистую часть головы. Если у вас есть домашние любимцы — также устройте им осмотр.

Еще раз напомним, что избегать укусов клещей, оперативно их удалять — более эффективная стратегия профилактики, чем прием антибиотиков.