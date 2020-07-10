Укус комахи. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/2673-ydy-get-protyvnyy-yak-ubezpechytys-vid-ukusiv-komah.html

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Укус комахи — неприємне явище, що часто докучає нам влітку. Вони сверблять, дратують і можуть бути болючими. Але більшість з них, тим не менш, відносно нешкідливі і легко піддаються лікуванню.

Найчастіше протисвербіжні креми і знеболювальні можуть допомогти уникнути розчісування ураженого місця і дають укусу комахи зажити самостійно. У деяких випадках, проте, може знадобитися додаткова обробка рани або дезінсекція всього приміщення.

Ось що варто знати про найпоширеніші типи укусів комах і про те, як їх відрізнити, як найкраще лікувати і позбутися сверблячки.

Укуси постільних клопів

Постільні клопи — це маленькі комахи, які зазвичай живуть у складках і швах матраців або меблевої оббивки. Укуси постільних клопів можуть виглядати як маленькі червоні мітки на світлій шкірі або темні плями на темній шкірі, і часто з'являються у вигляді скупчень від трьох до п'яти укусів у формі зигзага або лінії.

Постільні клопи зазвичай кусають вночі, коли людина спить, а сліди від укусів з'являються на верхній частині тіла, наприклад, на животі або руках. Рідко можна помітити постільного клопа, вони розміром приблизно з насіннячко яблука — але їхні укуси дуже сверблять. Від розчавлених клопів можуть з'явитися червоні або іржаві плями на простирадлах.

Щоб лікувати укуси постільних клопів, потрібно нанести крем проти свербіння, наприклад, кортизон, або спробувати пероральні антигістамінні препарати. Також важливо звернутися до дезінсекторів і вжити заходів, щоб позбутися постільних клопів.

Укуси бліх

Блохи — комахи, що літають, які зазвичай кусають собак або котів. Якщо у вас є домашні тварини, які вільно гуляють на вулиці, ви, скоріш за все, вже стикалися з цими шкідниками. Однак блохи можуть кусати людей, навіть якщо у них вдома немає тварин.

Укуси бліх виглядають як червоні сверблячі прищики, і, як і укуси постільних клопів, вони часто групуються по три або чотири і можуть утворювати малюнок у вигляді лінії. Вони найчастіше зустрічаються на нижній частині тіла, наприклад, на щиколотках або ступнях, оскільки блохи зазвичай живуть на землі у високій траві або кущах.

Для лікування укусів бліх потрібно утримуватися від роздряпування уражених ділянок і обробити їх протисвербіжним кремом. Можна приймати пероральні антигістамінні препарати. Якщо у вас є домашня тварина, варто звернутися до ветеринара для лікування від бліх, а також ретельно очистити будинок, щоб позбутися цих паразитів.

Комарині укуси

Комарі — одна з найбільш дратівливих «радощів» літа. Укуси комарів проявляються у вигляді червоних або рожевих опуклостей і часто виникають в сутінках або вночі, коли повітря тепле і вологе.

Щоб позбутися укусів комарів і допомогти їм швидше зажити, важливо не дряпати укуси. Подряпини тільки погіршать свербіж, а також можуть збільшити ризик зараження.

Найкращий спосіб лікування укусів комарів — це застосування крему гідрокортизону, щоб заспокоїти шкіру і зменшити свербіж. Домашні засоби від укусів комарів також можуть містити холодний компрес, лосьйон з алое вера або ванну з вівсяним борошном.

Укуси павуків

Укуси павуків — дуже рідкісні. Фактично тільки близько 500 з 40 тис. видів павуків у світі дійсно кусають людей, і тільки 12 з них можуть вважатися небезпечними для людини.

В Україні тільки два типи павуків вводять достатньо отрути, здатної завдати серйозної шкоди людям, — каракурт і тарантул.

Укуси павуків характеризуються болем, почервонінням і припухлістю. Вони можуть викликати локальний некроз або руйнування тканин шкіри. Укуси павуків викликають гостре поколювання, яке переростає в тупий біль або оніміння. Також можуть бути видні дві червоні точки — сліди іклів.

Якщо вас вкусив отруйний павук, вимийте місце укусу з милом і викликайте швидку допомогу.

Укуси вошей

Воші — це крихітні паразити, які часто живуть на шкірі голови людини. Діти найчастіше хворіють на педикульоз, і вони здебільшого поширюються при безпосередньому контакті, наприклад:

спільне використання капелюхів, аксесуарів для волосся або іншого одягу;

заняття спортом або ігри на дитячому майданчику;

через дивани, ліжка, подушки або килими.

Воші можуть з'явитися у вигляді крихітних білих або жовтих кульок на волоссі, що нагадують лупу, і супроводжуватися сильним свербінням. Для лікування від вошей можна використовувати спеціальний гребінець, який фізично видаляє паразитів та їхні яйця. Також можна спробувати безрецептурні або рецептурні препарати на зразок шампунів, спрею і мазі.

Укуси кліщів

Кліщі — це маленькі кровоссальні паразити, які прикріплюються до шкіри при укусі. Ви можете «зловити» кліща, прогулюючись по високій траві або в лісистій місцевості.

Укуси кліщів зазвичай нешкідливі, але в деяких випадках кліщі можуть поширювати потенційно небезпечні захворювання, такі, як хвороба Лайма. Детально про те, що робити при укусі кліща, читайте за покликанням.

Дуже важливо вчасно витягнути кліща, інакше шанси захворіти збільшуються. Найпомітнішою ознакою хвороби Лайма часто є червона еритема навколо місця укусу, що нагадує мішень для стрільби.

Укус бджоли

Бджоли не кусаються, як це роблять інші комахи, але вони боляче жалять. Укус бджоли або оси може викликати почервоніння, появу ущільнення на шкірі, що болить, свербить і турбує потерпілого протягом кількох годин.

Більшість бджіл не агресивні і жалять тільки тоді, коли відчувають загрозу. Медоносні бджоли помирають після того, як вкусять, залишивши жало у шкірі.

Щоб лікувати укус бджоли, потрібно видалити жало, якщо воно все ще в рані, прикласти лід або холодний компрес, щоб зменшити набряк і запалення. Можна прийняти антигістамінний препарат.

Оси, з іншого боку, агресивні і можуть жалити по кілька разів, адже їхнє жало залишається цілим після укусу. Процес лікування укусу оси аналогічний лікуванню укусу бджоли. Якщо, наприклад, на нозі кілька укусів ос, можна покласти кінцівку на подушку, щоб зменшити набряк.

Алергічні реакції

Якщо у вас виникла алергічна реакція на укус бджоли чи оси, треба негайно звернутися до лікаря. Симптоми алергічної реакції на укус комахи можуть містити:

кропив'янку або припухлість за межами місця укусу;

утруднене дихання;

задуху або стиснення у горлі та грудях;

запаморочення;

блювоту або непритомність.



Як запобігти укусам комах

Якщо ви хочете запобігти укусам комах, використовуйте спеціальні креми та спреї. Переконайтеся, що ви не користуєтеся спреєм з вичерпаним терміном дії, оскільки він, ймовірно, буде менш ефективним.

Крім того, оскільки більшість укусів комах відбувається на відкритому повітрі, є сенс вдягати закритий одяг. Це може бути особливо важливим, якщо ви йдете в похід по лісових масивах або прогулюєтеся по місцевості з високою травою.