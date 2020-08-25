Апелляцию по делу «пленок Волка» будет рассматривать Киевский апелляционный суд фото: RT

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Верховный суд принял решение о том, какое именно судебное учреждение будет рассматривать апелляцию относительно дела о создании «преступной организации для захвата власти», в которой фигурируют глава и судьи Окружного админсуда Киева (так называемых «пленок Вовка»).

Согласно решению Верховного суда, эту апелляцию будет рассматривать Киевский апелляционный суд. Об этом в своем Фейсбуке сообщил советник по вопросам антикоррупции партии «Демократическая сокира» Марк Савчук.

Другим учреждением, в которое Верховный суд мог отправить рассмотрение этого дела, был Антикоррупционный суд.

В начале августа стало известно, что Печерский районный суд Киева принял решение, которое фактически обязывает забрать расследование по «пленкам Вовка» у НАБУ и передать его в другой правоохранительный орган. Соответствующее решение было принято по иску адвоката судьи Евгения Аблова, заместителя главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка.

В НАБУ заявили, что соответствующие преступления, согласно законодательству, может расследовать только их ведомство, и подали апелляцию на это постановление в Апелляционную палату антикоррупционного суда.

В то же время один из адвокатов защиты Аблова также обжаловал это поставновление Печерского райсуда, но уже в Киевском апелляционном суде. В своей жалобе он требовал, чтобы суд точно определил, в какой именно орган должно быть передано дело, а именно — в ГБР.

Поэтому Верховный суд должен был определить, в каком из двух учреждений будет рассматриваться апелляция.

Напомним, Высший антикоррупционный суд недавно «отфутболил» ходатайство НАБУ об отстранении от должности одного из фигурантов «пленок Вовка».