Погода в Україні. Фото: GoodFon

https://racurs.ua/ua/n142939-doschi-rozsichut-ukrayinu-navpil-pogoda-v-ukrayini-26-serpnya-karta.html

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Погода в Україні 26 серпня буде теплою, але у південних та центральних областях вночі пройдуть дощі. А на півночі країни та в Полтавській області дощі йтимуть протягом доби. Вдень температура коливатиметься від 22° на півночі до 31° на сході, а вночі температура повітря прогріється від 10° на заході до 19° на півдні.

Найхолодніше буде у Сумах та Києві. Тут вдень повітря прогріється до 22−24°. Найтепліше буде у Луганську, повітря тут прогріється до 29−31°, повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Києві 26 серпня буде не дуже теплою, а вночі очікуються дощі. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 14−16°, вдень — піднімуться до 22−24°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Львові буде відносно теплою і сухою. Вночі температура повітря становитиме 10−12°, вдень — 24−26°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі буде спекотною, вночі пройдуть дощі. Вночі термометри покажуть 17−19°, вдень — 28−30°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Дніпрі 26 серпня буде теплою, вночі можливі дощі. Температура повітря вночі опуститься до 14−16°, вдень — підніметься до 25−27°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Харкові буде теплою і сухою. Вночі синоптики прогнозують температуру повітря 12−14°, вдень — 25−27°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатті 26 серпня буде теплою і сухою. Вночі температура становитиме 12−14°, вдень повітря прогріється до 25−27°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Геомагнітна обстановка в Києві 26 серпня буде відносно спокійною. Протягом доби можливі невеликі збурення магнітного поля.